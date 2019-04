THOMAS BERGHOFF– zertifizierte Restaurierung und Denkmalpflege in Rüthen

Die menschliche Geschichte basiert auf Erzählungen und alten Denkmälern, die von längst vergangenen Zeiten berichten. Doch was wäre unsere Geschichte, wenn sie nur aus der Erinnerung bestünde? Wahrscheinlich überlieferte Halbwahrheiten. Aus diesem Grund müssen historische Gebäude, Wandmalereien und Figuren geschützt werden und in ihrem Ursprung erhalten bleiben, damit auch die nächsten Generationen noch von diesem Kulturgut profitieren können.

Wir haben uns an unserem Standort in Rüthen auf den Erhalt und die Restaurierung von Baudenkmälern und Altbauten in den Fachbereichen Farbe, Putz, Stuck, Wandmalereien und Architekturoberflächen spezialisiert und sind für unsere Kunden in ganz Deutschland tätig.

Auch in folgenden Bereichen stehen wir Ihnen mit einem umfangreichen Leistungsportfolio zur Seite:

Fachwerksanierung

Kirchenmalerei

Historische Fassaden

Denkmalpflege

Und vieles mehr

Zu dem Standard unseres Handwerks gehört eine ausführliche Dokumentation der einzelnen Arbeitsschritte, um auch im Zuge späterer Restaurierungen alle Maßnahmen nachvollziehen zu können.

Baudenkmalpflege und Altbauerhaltung in den Fachbereichen Farbe, Putz, Stuck, Wandmalerei und Architekturoberflächen. Dabei setzen wir uns bundesweit für den Erhalt und die Restaurierung historischer Bausubstanz ein und werden somit nachhaltig Geschichte weiterschreiben.

Mit unseren Restaurierungsarbeiten schreiben wir nachhaltig Geschichte!

Als zertifiziertes Unternehmen arbeiten wir mit viel Liebe zu unserem Handwerk und möchten nun auch Sie davon überzeugen. Unsere Webseite bietet Ihnen einen kleinen Überblick über unser gesamtes Tätigkeitsfeld. Gerne stehen wir Ihnen bei allen Fragen oder zur Terminabsprache persönlich zur Verfügung. Sie erreichen uns telefonisch unter der Rufnummer 01511 1201054 oder über das Kontaktformular.

Wir setzen uns von unserem Standort in Rüthen bundesweit für den Erhalt und die Restaurierung historischer Bausubstanzen und Ausstattungen ein und werden dadurch nachhaltig die Geschichte weiterschreiben.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und erstellen Ihnen gerne ein maßgeschneidertes Angebot!

Thomas Berghoff Restaurierung

Hammweg 3, 59602 Rüthen

Telefon:

E-Mail: info@berghoff-restaurierung.de

Internet: www.berghoff-restaurierung.de