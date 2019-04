Baumschule im Kreis Gütersloh - Pflanzen aus eigener Anzucht

Buchsbäume und Heckenpflanzen für die geschmackvolle Gartengestaltung.

Pure Entspannung an der frischen Luft – der Garten ist für die meisten Menschen ein Ort der Entspannung und des Rückzuges. Besonders der Blick ins Grüne und der Duft der Natur sind Balsam für die Seele.

Gleichzeitig ist ein gepflegter Garten die Visitenkarte einer Immobilie. Die Pflanzen der Baumschule Brummelte verwandeln jeden Außenbereich in eine grüne Wohlfühl-Oase.

Seit den 1980er Jahren ist unser alteingesessenes Unternehmen in Schloß Holte-Stukenbrock ein fester Ansprechpartner für Privatkunden und Landschaftsgärtner in der Region Bielefeld, Paderborn, Detmold, Gütersloh und Herford. Als Besonderheit bieten wir Ihnen Heckenpflanzen, vor allem Lebensbäume in vielen Varianten, aus eigener Anzucht. Wir beraten Sie gerne zu den verschiedenen Sorten und erleichtern Ihnen so die Auswahl.

Das Sortiment unserer Baumschule umfasst:

Buchsbäume

Ob als Kugel oder Kegel geschnitten, ob als Hecke, Zierpflanze oder Beeteinfassung – unsere immergrünen, vielseitig einsetzbaren Buchsbäume (buxi) machen in jedem Garten eine gute Figur. Sie lassen sich einfach in die unterschiedlichsten Formen bringen, sind pflegeleicht und robust. Schon ein Schnitt pro Jahr reicht, um den Buchsbaum dicht und gepflegt zu halten.

Heckenpflanzen / Lebensbäume

Eine Hecke aus Lebensbäumen (Thujen) sorgt für optimalen Sichtschutz und setzt dekorative Akzente. Die Vorteile dieses vielseitigen Baumes als Heckenpflanze werden Sie überzeugen: Er lässt sich einfach schneiden, ist winterfestund äußerst blickdicht. Sehr beliebt bei unseren Kunden sind die Sorten Thuja Smaragd und Thuja Brabant.

Entdecken Sie das Angebot unserer Baumschule

Haben wir Sie neugierig auf unsere Pflanzen gemacht? Dann besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von der hohen Qualität unserer Bäume bzw. Hecken! Selbstverständlich freuen wir uns auch über Ihre Anfrage via Telefon, E-Mail oder das Kontaktformular.

Unser Tipp: Schauen Sie doch vor dem Besuch bei uns in der Galerie vorbei und lassen Sie sich inspirieren.

In unserer Baumschule finden Sie die richtigen Pflanzen für Ihr individuelles Gartenprojekt!

Baumschule Brummelte

Trapphofstraße 35-37, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Telefon: 05207 - 82 11

Mobil: 0173 - 437 39 49

E-Mail: info@baumschule-brummelte.de

Internet: www.baumschule-brummelte.de