Ralf Homburg Werkzeugmaschinen - Ihr Fachmann in Löhne

Bei der professionellen Be- und Verarbeitung von Metall sind leistungsstarke Maschinen unerlässlich. Ob Industrie oder Handwerk, Verarbeiter oder Produzent – Sie sind auf der Suche nach einem kompetenten und erfahrenen Partner für Werkzeugmaschinen in Ihrer Region? Dann sind Sie bei Ralf Homburg Werkzeugmaschinen in Löhne an der richtigen Adresse. Unser Fachbetrieb besteht bereits seit mehr als 35 Jahren und ist Ihr Experte für den Handel mit hochwertigen Werkzeugmaschinen. Überzeugen Sie sich persönlich von unserer Produktpalette!

Ihr erfahrener Fachhandel für neue und gebrauchte Werkzeugmaschinen

Warum wir der richtige Ansprechpartner sind, wenn es um hochwertige gebrauchte und neuwertige Werkzeugmaschinen geht? Firmeninhaber Ralf Homburg selbst ist gelernter Werkzeugmacher und hat sich nachfolgend zum Maschinenbautechniker fortgebildet. Seit vielen Jahren führt er das Unternehmen in Löhne erfolgreich. Mit viel Erfahrung und Expertise stellt er sich gemeinsam mit seinem Team jeder Problemstellung, die es in Ihrem Betrieb gibt. Dabei ist stets das Ziel: Die geeignete und perfekte Maschine für Ihre Ansprüche und Bedürfnisse bereitzustellen.

In unserem Fachhandel erhalten Sie nicht nur brandneue, sondern auch gebrauchte Werkzeugmaschinen. Dies ist eine kostengünstige und zugleich nachhaltige Alternative zum Neukauf. Auch wenn Sie eine überflüssige oder in die Jahre gekommene Maschine veräußern wollen, sind Sie bei uns genau richtig. Nutzen Sie unseren Ankauf!

Wir beraten Sie gerne persönlich – sprechen Sie uns einfach an

Freuen Sie sich auf ein breites Leistungsspektrum. Unser erfahrener Fachhandel für Handwerk und Industrie ist Ihr Partner für die folgenden Bereiche:

Ein zuvorkommender Service ist uns wichtig. Um die optimale Maschine zu finden, ist eine umfassende persönliche und fachkundige Beratung unerlässlich. Gerne beantworten wir all Ihre Fragen zu unserem Angebot. Selbstverständlich kümmern wir uns auch um die Lieferung der Maschinen an den gewünschten Standort.). Dafür arbeiten wir eng mit einer Spedition zusammen.

Wir haben Sie überzeugt und Sie wollen mehr erfahren? Sprechen Sie uns einfach an – wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Nachricht.

Ralf Homburg Werkzeugmaschinen

Inhaber: Danyel Heinemann

Tichelbrink 15

32584 Löhne

Telefon:

Mobil: +49 5731 - 84561

E-Mail: homburg-wzm@t-online.de

Internet: www.homburg-wzm.de