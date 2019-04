BADMÖBEL, BÜROMÖBEL, BESCHLÄGE UND MEHR IN DER AUSSTELLUNG IN DETMOLD

Herzlich willkommen bei DUNOCON HOME – INTERIEUR aus Detmold. Wir sind Ihre Experten rund um den Vertrieb von Türbeschlägen und Glasbeschlägen, Badmöbeln, Büromöbeln und vielem mehr. Doch damit noch lange nicht genug: Auch für eine komplette Badsanierung sind Sie bei uns genau richtig. Dank professioneller Partner können wir alle Gewerke für Sie koordinieren und Ihnen so lästige Arbeit ersparen.

In unserer eigenen Ausstellung in Detmold haben Sie die Möglichkeit Beschläge, Badmöbel, Zimmertüren, Büromöbel und vieles mehr zu kaufen. Auf Wunsch sind wir natürlich bei der Montage und Sanierung in Ihrem Zuhause für Sie zur Stelle. Gerne beraten wir Sie bei uns in den Verkaufsräumen oder bei Ihnen zu Hause und machen Ihnen nach einem kostenlosen Erstgespräch ein individuelles Angebot.

Hochwertige Ware und umfassender Service: entdecken Sie unsere Leistungen

Auf unserer Webseite finden Sie einen Überblick über unser Sortiment und unsere Leistungen im Bereich der Badsanierung. Hervorragender Service für unsere Kunden steht dabei immer im Vordergrund. Ihre Vorteile bei uns:

Großes Netzwerk an regionalen Meisterbetrieben verschiedener Gewerke

Hochwertige Produkte zum fairen Preis

Ein zentraler Ansprechpartner für alle Leistungen

Hilfe und Beratung bei der Planung Ihrer Sanierung

Kurze Lieferzeiten

Freundliche und zuverlässige Profis an Ihrer Seite

Und vieles mehr

Ob Sie also nur einen Türbeschlag oder eine Armatur kaufen möchten oder einen kompetenten Partner rund um die Modernisierung und Sanierung Ihres Badezimmers benötigen: Wir von DUNOCON HOME – INTERIEUR sind für unsere Kunden in Detmold, Paderborn, Osnabrück, Hameln und im Umkreis im Einsatz.

BÜROMÖBEL, ZIMMERTÜREN UND MÖBEL FÜRS BADEZIMMER IN UNSERER AUSSTELLUNG IN DETMOLD

Schauen Sie auf der Seite Produkte vorbei und entdecken Sie unser Sortiment. Wir sind gleichermaßen für private und gewerbliche Kunden da. So verkaufen wir unsere Tür- und Glasbeschläge unter anderem an Glasereien und andere Händler im Bereich der Glasverarbeitung und Herstellung von Bauelementen.

Des Weiteren verkaufen wir Möbel und Sitzmöbel für das Büro sowie Badmöbel, Bad-Armaturen, Accessoires, Duschen, Zimmertüren und vieles mehr.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Gerne beraten wir Sie rund um unser Angebot!

DUNOCON HOME - INTERIEUR

Behringstraße 27, 32756 Detmold

Telefon 0 52 31 / 301 88 06

Mobil 0151 22 38 00 57

E-Mail: info@dunocon.de

Internet: www.dunocon.de