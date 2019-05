Im Möbelgeschäft rooms finden Sie eine große Auswahl an hochwertiger Fotoware und Messe-Ware von namhaften Marken, die Sie sofort mitnehmen können.

Möbelgeschäft rooms in Rietberg – Möbel für jeden Geschmack - Herzlich willkommen in unserer Möbelausstellung mit hochwertiger Markenware!

Sie möchten, dass Ihr Zuhause Ihren individuellen Stil widerspiegelt? Das Möbelgeschäft rooms hält eine große Auswahl an Marken-Möbeln für verschiedene Einrichtungsstile bereit. Auf einer Ausstellungsfläche von 500 m² finden Sie alles rund um die Themen: Wohnen, Schlafen und Deko.

Für uns ist ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis selbstverständlich. Unser Möbellagerverkauf bietet Ihnen hochwertige Messeware und Fotoware zum attraktiven Preis. Ob für den Wohnraum, das Schlafzimmer oder das Esszimmer – in unserem Möbelgeschäft erwarten Sie erstklassige Möbel von namhaften Marken wie:

Venjakob

Rietberger Möbelwerke

HABUFA

Candy-Polstermöbel

Mobitec

Bert Plantagie

Auf Wunsch versuchen wir, weitere Top-Marken nur für Sie zu beschaffen!

Exklusive Möbel zum fairen Preis – Ihr Möbelgeschäft mit Tradition

Bereits seit 2004 überzeugt unser Möbellagerverkauf mit einem großen Sortiment an Qualitäts-Möbeln und Messe-Ware für jeden Anspruch. Als Familienbetrieberfüllen wir seit 2016 individuelle Wohnwünsche. Zum Warenangebot unseres Möbelgeschäftes gehört alles rund um:

Bei uns sind Ihre Einrichtungsideen in den richtigen Händen! In unserem Showroom präsentieren wir vom Esstisch über den Kleiderschrank bis hin zur Couchgarnitur, dem Jugendzimmer und der Dekoration alles, was Ihr Zuhause gemütlich und einzigartig macht.

Möbellagerverkauf: Möbel, die mit Preis und Qualität begeistern

Stilvoll wohnen muss nicht teuer sein. Möbel von namhaften Herstellern erhalten Sie in unserem Möbelgeschäft zu Top-Konditionen. Sie haben besondere Wünsche und wissen genau, welches Möbelstück Sie möchten? Neben den von uns im Showroom ausgestellten Möbeln können wir auch Möbelstücke anderer Hersteller versuchen zu besorgen. Sprechen Sie uns hierzu einfach an!

Besuchen Sie am besten persönlich unser Möbelgeschäft in Rietberg bei Rheda-Wiedenbrück und verschaffen Sie sich einen Eindruck unserer Möbelausstellung. Das Beste: Sie müssen nicht auf Ihre ausgewählten Möbelstücke warten, sondern können alle Möbel sofort mitnehmen! Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns einfach. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

rooms

Lippstädter Str. 55,33397 Rietberg-Mastholte

Telefon: +49 (0)525 / 093 88 61

Mobil: +49 (0)160 / 949 331 64

E-Mail: info@rooms-wohnen.de

Internet: www.rooms-wohnen.de