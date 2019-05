Das Seniorenzentrum Sankt Johannes in Warburg ist ein christlich geführtes Seniorenheim, das Pflegebedürftigen seit 1977 angenehmes Wohnen mit Betreuung und Vollzeitpflege ermöglicht. Seit einer umfangreichen Modernisierung im Jahr 2012 begrüßt das Haus seine Bewohner in noch schöneren, auf deren Bedürfnisse zugeschnittenen Räumen.

Auch die Nähe zur Natur spielt für die Lebensqualität im Alter eine große Rolle. Freizeitangebote im Haus, Einkaufsmöglichkeiten und schöne Spaziergänge in unmittelbarer Nähe tragen ebenfalls zum Wohlbefinden bei.

Unser gepflegtes, modern ausgestattetes Seniorenzentrum möchte Menschen mit Hilfsbedarf so lange wie möglich ein selbstbestimmtes, aktives Leben ermöglichen und ihnen gleichzeitig eine bedarfsgerechte Pflege bieten.

Christlich geprägtes Seniorenzentrum seit 1977

Unser Seniorenzentrum in Warburg ermöglicht nicht nur altersgerechtes Wohnen, sondern auch Unterstützung in Dingen des täglichen Lebens und Pflege bei Krankheit oder Pflegebedürftigkeit. Träger ist die Ordensgemeinschaft der Salvatorianerinnen. Die Schwestern arbeiten im Seniorenzentrum im Bereich Pflege und Seelsorge mit.

Unsere Einrichtung verfolgt ein personenbezogenes Konzept, das sich an der Lebensgeschichte jedes Bewohners orientiert. So nehmen wir individuelle Vorlieben, Bedürfnisse und Wünsche sehr ernst und möchten eine Atmosphäre von Geborgenheit und Sicherheit schaffen.

Unsere Leistungen für Sie im Überblick:

In unserem Seniorenzentrum hat Herzlichkeit Priorität

Menschen mit erhöhtem Hilfebedarf sind in unserem Seniorenzentrum bestens aufgehoben, denn mehr als 210 Mitarbeiter sorgen für das körperliche und geistige Wohlergehen der Bewohner. Unser Team gibt den Bewohnern des Hauses so viel Unterstützung wie möglich und animiert gleichzeitig zur Eigeninitiative. Die Räumlichkeiten sind so ausgestattet, dass weder Lebensqualität noch Lebensfreude zu kurz kommen.

Unser ambulanter Pflegedienst sorgt für optimale Betreuung im häuslichen Umfeld.

Lernen Sie unseren Demenzbereich kennen! Wenn die Pflege von Demenzerkrankten in den eigenen vier Wänden nicht mehr sichergestellt werden kann, bieten unsere zwei Demenz-Wohngruppen ein neues Zuhause. Hier fällt den Bewohnern die Orientierung leichter und es stellt sich ein Gefühl von Sicherheit ein. 32 Menschen leben in unserem Demenzbereich nach Alltagsstrukturen, die ihren früheren familiären Umfeldern sehr ähnlich sind. Alle Mitarbeiter sind bestrebt, an die individuellen Biografien anzuknüpfen. Ein respektvoller Umgang zwischen Pflegepersonal und Bewohnern ist für uns selbstverständlich.

Sie haben Fragen oder möchten sich beraten lassen? Zögern Sie nicht uns rufen Sie uns an: 0 5641 / 774 - 0.

