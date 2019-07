Autoreifen und Felgen in Bad Salzuflen - Reifenservice mit Autowerkstatt

Brauchen Sie einen neuen Satz Autoreifen? Muss an Ihrem Auto eine Reparaturvorgenommen werden? Oder steht die TÜV-Prüfung an? Für all das sind wir Ihr Ansprechpartner in Bad Salzuflen: Herzlich willkommen bei Auto-Reifen-Team.

Mit unserem umfangreichen Service für Autoreifen sowie der unabhängigen Autowerkstatt sind wir seit 2006 für unsere Kunden im Einsatz. Dabei achten wir immer auf schnelle und zuverlässige Arbeit. So haben wir Reifen, Felgen und auch Original-Ersatzteile für Autos von jedem Hersteller und für fast jedes Modell. Finden Sie in uns Ihre Autowerkstatt des Vertrauens und kommen Sie vorbei. Wir freuen uns auf Sie!

Werkstatt und Reifenservice: Lernen Sie unsere Leistungen kennen

Auf den folgenden Seiten sehen Sie, welche Leistungen wir anbieten. Bei Fragen und für mehr Informationen sind wir gerne für Sie da. Ein großer Bestandteil unserer Arbeit ist der Reifenservice. Dazu gehört das Wechseln der Saisonreifen sowie die Beratung und der Verkauf von neuen Reifen.

Ein weiterer Schwerpunkt in diesem Bereich liegt im Verkauf und der Aufarbeitung von Felgen. Bei uns finden Sie ein großes Angebot an Alufelgen und vielem mehr. Wir sind die Profis an Ihrer Seite. Und das gilt nicht nur für Autoreifen. Auch für Ihr Motorrad oder den Lkw haben wir das Richtige auf Lager.

Der zweite Bereich unseres Unternehmens ist die Kfz-Werkstatt. Informieren Sie sich zu unseren Leistungen in diesem Bereich auf den Seiten:

Von der Diagnose von Schäden an Ihrem Auto mit modernsten Geräten über eine zuverlässige und schnelle Reparatur bis zur klassischen Hauptuntersuchung übernehmen wir alles rund um Ihren Wagen. Dabei arbeiten wir herstellerunabhängig – jedes Auto ist bei uns willkommen.

Zuverlässige Autowerkstatt in Bad Salzuflen: Reifenservice und vieles mehr

Haben wir Sie überzeugt? Dann nehmen Sie den Service in unserer Werkstatt in Anspruch. Gerne beraten wir Sie rund um den richtigen Reifen für Ihren Wagen oder bei sämtlichen Problemen. Auch Unfallinstandsetzungen gehören zu unseren Leistungen. Kommen Sie vorbei oder nehmen Sie telefonisch Kontakt zu uns auf. Wir von Auto Reifen Team in Bad Salzuflen helfen Ihnen gerne weiter.

Auto-Reifen-Team

Oerlinghauser Str. 32,

Tel.: 05222 - 84430

Fax: 05222 - 85784

E-Mail: info@auto-reifen-team.de

Internet: www.auto-reifen-team.de