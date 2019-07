Sind Sie auf der Suche nach einem kompetenten Partner rund um Bauarbeiten in Ihren vier Wänden? Dann sind Sie im Studio-Deichsel aus Halle in Westfalen genau richtig.

Mit einem großen Netzwerk von Handwerkern aus verschiedensten Gewerken und den Kompetenzen als erfahrene Ingenieure helfen wir Ihnen bei dem Umbau, der Modernisierung und auch der Restaurierung.

Dabei sind wir gleichermaßen für private und gewerbliche Kunden in Halle, aber auch im Umkreis bis Bielefeld, Osnabrück, Gütersloh und Herford im Einsatz. Wenn Sie also Hilfe bei einem Bauprojekt jeglicher Art benötigen, nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Auf unserer Webseite können Sie sich einen Überblick über unsere Bauleistungen und Ingenieurleistungen verschaffen.

Ökologische Materialien für den Umbau: Reparatur und Restauration vom Ingenieur

Von einfachen Reparaturarbeiten bis zu aufwendigen und komplizierten Restaurationen ist für uns alles möglich. Im Bereich der Ingenieursleistungen übernehmen wir für Sie die Bauleitung, beraten Sie und überwachen den Fortschritt und die Arbeitssicherheit. Zu unseren Bauleistungen zählen:

Einen Schwerpunkt unserer Arbeit legen wir dabei auf die Verwendung ökologisch wertvoller Materialien. So greifen wir für Putzarbeiten auf Putz auf mineralischer Basis zurück. Und auch die Modernisierung, Vollwärmedämmung und effiziente Nutzung von Energie sind Teil unserer Arbeit, um unseren Kunden ein energiesparendes Wohnen zu ermöglichen. So sparen Sie Geld und schonen dabei die Umwelt.

Arbeiten an denkmalgeschützten Gebäuden: Vertrauen Sie auf die Arbeit vom Ingenieur

Bei Sanierungen und Restaurierungen von Kirchen und anderen alten Gebäuden sind wir ebenfalls Ihr kompetenter Ansprechpartner für Halle und Umgebung, denn all unsere Materialien sind von der Denkmalbehörde abgenommen und können somit bedenkenlos eingesetzt werden.

Haben wir Sie überzeugt? Kommen Sie auf uns zu. Gerne beraten wir Sie und planen mit Ihnen gemeinsam die Baumaßnahmen an Ihrem Gebäude. Mit uns an Ihrer Seite haben Sie einen zentralen Ansprechpartner für alle Gewerke, die an Ihrem Projekt arbeiten. Wir koordinieren und überwachen den Bau und nehmen Ihnen den Stress. Bei Sanierung, Umbau oder Modernisierung melden Sie sich beim Studio-Deichsel in Halle.

Studio-Deichsel

Inh. Dipl.-Ing. Jürgen Deichsel

Lange Straße 37a

33790 Halle Westfalen

Telefon: 05201 - 16 044

Telefax: 05201 - 97 31

E-Mail: info@studio-deichsel.de

Internet: www.studio-deichsel-halle.de