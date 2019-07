Bei WrapCraft Folientechnik in Bielefeld werden Gestaltungswünsche in die Realität umgesetzt! Als professionelle Folierer bringen wir hochwertige Schutzfolien in den verschiedensten Farben und Designs an Ihrem Fahrzeug an. Dabei profitieren Sie von mehreren Vorteilen, die eine fachgerechte Fahrzeugfolierung mit sich bringt: ansprechende Optik nach Ihren speziellen Vorstellungen und effektiver Schutz für die empfindliche Lackierung Ihres Autos.

Unsere individuellen Folien sind von höchster Qualität.

Mit einer Anwendungsdauer von fünf bis zehn Jahren können Sie sichergehen, dass Ihr Fahrzeug dauerhaft vor Insekten, Streusalz, Rollsplitt, Blütenstaub, Steinschlag und vielen weiteren nicht steuerbaren Einflüssen geschützt ist.Sie sind an einer Fahrzeugfolierung interessiert? Informieren Sie sich über Car Wrapping, das wir in unserer Firma in Bielefeld für Sie realisieren.

Lesen Sie auch gerne mehr über Scheibentönungen, Fahrzeugbeschriftungen, Steinschlagschutzfolien und Möbelfolien – wir entwickeln maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Bedarf.

Car Wrapping, Möbelfolierung, Fahrzeugbeschriftung & mehr Unser Service für Sie:

Beschriftung & Werbetechnik

Steinschlagschutzfolie

Textildruck

Plotservice

Sie möchten mehr über unsere professionellen Leistungen rund ums Car Wrapping erfahren? Erkundigen Sie sich auf unserer Website über die unzähligen Vorteile, die Sie durch unsere hochwertigen Schutzfolien erhalten. Unabhängig davon, ob Sie die Lackierung Ihr Autos komplett umgestalten lassen möchten mit einer Fahrzeugfolierung oder ein gebrauchtes Möbelstück mit einer edlen Holzoptik-Folie versehen wollen – das Team von WrapCraft ist Ihr Ansprechpartner in Bielefeld.

Sie haben Fragen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Sie erreichen uns telefonisch unter 0521 77088133 oder 0176 84511301.

Natürlich können Sie uns auch eine E-Mail an info@wrapcraft.de schreiben.

WrapCraft Folientechnik Öygen Gökce

Oldentruper Str. 242

33719 Bielefeld

Telefon: 0521 - 770 881 33

Mobil: 0176 - 845 113 01

E-Mail: info@wrapcraft.de

Internet: www.wrapcraft.de