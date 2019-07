Boxspringbetten und individuelle Leinwandbilder kaufen – PW-Home

Betten und Wandbilder für die geschmackvolle, moderne Einrichtung! Die Firma PW-Home ist auf den Vertrieb von hochwertigen und in Deutschland produzierten Boxspringbettenspezialisiert.

Darüber hinaus bieten wir exklusiv nach Kundenwunsch von professionellen Künstlern und Grafikdesignern angefertigte Leinwandbilder.

Wir beliefern hauptsächlich den Möbelhandel, selbstverständlich finden aber auch Privatpersonen das perfekte Boxspringbett bei uns.

Besuchen Sie unseren Showroom auf der Marienfelder Straße 16 / Ecke Von-Steinfurt-Straße in Herzebrock-Clarholz und überzeugen Sie sich von der hervorragenden Qualität sowie dem attraktiven Design unser Modelle! Hier werden Sie ganz sicher fündig. Unsere kompetenten und freundlichen Mitarbeiter stehen Ihnen in der Ausstellung gerne beratend zur Seite.

Boxspringbetten mit Bestpreis-Garantie – in unserem Showroom sind ständig sofort verfügbare Musterwaren / Ausstellungsstücke erhältlich.

Bestellwaren mit Wunschausstattung sind innerhalb von 8 bis 10 Werktagen lieferbar. Jedes Bett beziehen wir direkt vom Hersteller und verkaufen es zu absoluten Sonderpreisen.

Sie suchen nicht nur ein neues Bett, sondern auch dekorative Leinwandbilder? In unserem Showroom präsentieren wir neben Boxspringbetten Leinwandbilder aus eigener Herstellung.

Bilder von echten Künstlern und Grafikern mit Wow-Effekt – seit 2014 stellt unsere PICTURE-FACTORY Leinwandbilder in unterschiedlichen Stückzahlen her, die exakt auf den Kundenbedarf abgestimmt sind. Zu unseren Auftraggebern zählen unter anderem Großmärkte und Möbelhäuser im gesamten Bundesgebiet.

Unser Kreativ-Team erstellt Eigen- und Wunschmotive, die kaum von einem Originalgemälde zu unterscheiden sind. Eine Handveredelung durch verschiedene Techniken wie Schlagmetallauflagen, Acrylmalerei und Spachteltechniken sorgt für zusätzliche außergewöhnliche Akzente.

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann besuchen Sie unseren Showroom! Bei Fragen erreichen Sie uns außerdem telefonisch, per E-Mail und über das Kontaktformular.

Das Team von PW-Home ist deutschlandweit für Sie da!

PW-ART Inh. Jens Pöling

Merschweg 20, 49504 Lotte

Telefon: 05245 8571454

Mobil: 0176 60862934

E-Mail: info@pw-home.com

Internet: www.pw-home.com