Ein Besuch bei uns hat viele Facetten: Wir bieten regelmäßige Kurse für Kinder und Erwachsene an, in denen wir gemeinsam kochen. Erfahren Sie mehr!

Kochschule Alter Beyne Hof in Salzkotten: Kochen und Spaß haben

Fernab vom Alltag finden Sie neue Kraft und frische Ideen

Sehnen Sie sich nach Erholung in der Natur, suchen Sie nach einer außergewöhnlichen Location für einen Kindergeburtstag oder möchten Sie mit Freunden eine Kochschule besuchen, die Sie an eine moderne, regionale und naturnahe Küche heranführt? Dann besuchen Sie uns auf dem Alten Beyne Hof bei Salzkotten und entdecken Sie einen liebevoll restaurierten Hof, der Ihnen eine Auszeit vom Alltag beschert und Sie Kraft tanken lässt.

Ein Hof, viele Möglichkeiten

Sprechen Sie uns an ...

So schön ist die Natur

Unser Hof liegt am Rande des Naturschutzgebiets inmitten der Hederauen und bietet mit zahlreichen Tieren und einer idyllischen Umgebung den idealen Rahmen für naturnahe Erlebnisse. Ein Besuch auf dem Alten Beyne Hof hat viele Facetten: Wir bieten regelmäßige Kurse für Kinder und Erwachsene an, in denen wir in geselliger Runde gemeinsam kochen.

Gern richten wir auch Kindergeburtstage mit dem Schwerpunkt Kochen aus: Wir veranstalten ein Kochevent, bei dem die kleinen Geburtstagsgäste viel lernen und garantiert gern Neues probieren werden. Auch für Hochzeiten, Geburtstage und Firmenfeste eignet sich unser Hof ganz hervorragend.

Möchten Sie gleich mehrere Tage bei uns bleiben und die Ruhe auf unserem Hof genießen? Dann reservieren Sie unsere gemütliche Ferienwohnung und besuchen Sie doch einen unserer Kochkurse in der hofeigenen Kochschule, während sich Ihre Kinder draußen bei den Tieren vergnügen! Die Ferien auf dem Alten Beyne Hof sind so abwechslungsreich, dass sie wie im Flug vergehen.

Gemeinsam kochen und als Team zusammenwachsen

Als Unternehmer möchten Sie Ihr Team stärken? Kochevents in schöner Umgebung sind das ideale Teambuilding-Event. Verbringen Sie einen Tag in einem ganz außergewöhnlichen Umfeld und lernen Sie in unserer Kochschule, ein Menü für alle Mitarbeiter zuzubereiten. Für die Kochschule haben wir eine moderne Küche sowie einen rustikalen Speiseraum eingerichtet.

Für ein aufregendes Outdoorerlebnis haben wir für unsere Kochschule einen OFYR-Grill angeschafft, bei denen Sie köstliche Speisen ganz ursprünglich über dem offenen Feuer zubereiten.

Das erwartet Sie auf unserem Hof:

Kontaktieren Sie uns jetzt und teilen Sie uns Ihre Wünsche für ein außergewöhnliches Event auf dem Alten Beyne Hof mit!

Alter Beyne Hof – Die Kochwerkstatt

Holsener Straße 62, 33145 Salzkotten

Telefon: 02948 - 94 97 448

E-Mail: info@alterbeynehof.de

Internet: www.alterbeynehof.de