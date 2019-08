Unsere moderne und große Praxis für Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und Rehasport bietet Ihnen ganzheitliche Therapiekonzepte in Lippstadt.

Praxis für Physiotherapie,Ergotherapie und Logopädie in Lippstadt

Herzlich willkommen bei handinhand!

Sie wünschen sich ganzheitliche Therapiekonzepte, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind? Unsere Praxis für Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und Rehasport in Lippstadt bietet Ihnen ein breites Spektrum an vielfältigen Leistungen rund um Ihr Wohlbefinden und Ihre Gesundheit. Das Ziel unserer Therapien ist es, Ihnen die Möglichkeit zu geben, selbstständig im Alltag zu funktionieren. Deshalb sind unsere Behandlungen alltagsorientiert und speziell auf Sie abgestimmt.

Ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene – unser Team aus hochqualifizierten Therapeuten geht auf Ihre persönlichen Anforderungen ein und unterstützt Sie mit einem breitgefächerten Behandlungsprogramm. In unserer Praxis bieten wir Ihnen:

handinhand bis zu Ihrem Ziel:individuelle Therapiekonzepte

In unserer Praxis soll sich jeder wohlfühlen und deshalb sorgen wir in unseren modernen Praxisräumen für eine persönliche Atmosphäre. Von Physiotherapie über Ergotherapie und Logopädie bis zu Rehasport erhalten Sie in unserer Praxis genau die Therapie, die Sie benötigen.

Wir kombinieren altbewährte Therapiekonzepte mit innovativen Behandlungsmethoden, um erfolgreich Ihre persönlichen Therapieziele zu erreichen. Unser Leistungsspektrum umfasst Behandlungen mit dem Laser,

die Elektrotherapie und Präventionsmaßnahmen wie Pilates und Rückenschule, die je nach Krankenkasse teilweise bezuschusst werden können.

Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und Rehasport:alles unter einem Dach

Unsere umfangreichen Leistungen bieten wir sowohl in unseren modernen und gut ausgestatteten Praxisräumen als auch für immobile Patienten zu Hause.

Wir unterstützen Groß und Klein mit unserer langjährigen Erfahrung, Empathie und fundierten Fachkenntnissen in den Bereichen Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie und Rehasport.

handinhand: so begleiten wir Sie mit unseren Therapiekonzepten für ein besseres Wohlbefinden.

Praxis handinhand

Mastholter Str. 172, 59558 Lippstadt

Telefon: 02941 - 92 50 04 4

Mobil: 0173 7248079

E-Mail: handinhandlippstadt@web.de

Internet: www.handinhandlippstadt.de