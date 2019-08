Omnithek - Bibliothekseinrichtung, Badmöbel & Büromöbel nach Maß

Ihr Einrichter aus Petershagen mit hauseigener Fertigung

Seit 1958 steht der Name Omnithek für hochwertige Möbel und kluge Einrichtungsideen. Von Bibliotheks- und Büromöbeln für Unternehmen und öffentliche Institutionen wie Bibliotheken und Schulen bis hin zu maßgefertigten Bad-, Schlaf- und Wohnmöbeln für den privaten Bereich: Wir haben für jeden Bedarf die passende Lösung.

Wir sind Facheinrichter für Bibliotheksmöbel

Flexible Regal- und Aufbewahrungssysteme, höhenverstellbare Informations- und Verbuchungstheken, Schrankmöbel, Sitzmöglichkeiten, Arbeitsplätze, Präsentationsmöbel, Medienunterbringung, Verbuchungstheken, Ausleihtheken, Informationstheken, höhenverstellbare Theken, Lesepodeste und das passende Zubehör, alles made in Germany – wir bieten Ihnen das komplette Einrichtungsprogramm, immer optimal abgestimmt auf Ihre räumlichen Gegebenheiten und optischen Präferenzen.

Unsere Produkte im Überblick:

Bibliotheksmöbel

Regalsysteme, Theken aller Art, Schränke, OPAC-Systeme, Medienunterbringung, Bereichsmöbel, Kinderbibliotheksmöbel und Zubehör für öffentliche und private Bibliotheken, Schulbibliotheken und Mediatheken

Regalsysteme, Theken aller Art, Schränke, OPAC-Systeme, Medienunterbringung, Bereichsmöbel, Kinderbibliotheksmöbel und Zubehör für öffentliche und private Bibliotheken, Schulbibliotheken und Mediatheken Badmöbel

Hoch- und Unterschränke in verschiedenen Ausführungen, Regalsysteme, Waschtischlösungen, Spiegel mit Beleuchtung und mehr

Hoch- und Unterschränke in verschiedenen Ausführungen, Regalsysteme, Waschtischlösungen, Spiegel mit Beleuchtung und mehr Büromöbel

Schreibtische, Rollcontainer, Computerarbeitsplätze, Steharbeitsplätze, Theken, Regale und Co. – funktionale und optisch ansprechende Lösungen für modernes Arbeiten

Schreibtische, Rollcontainer, Computerarbeitsplätze, Steharbeitsplätze, Theken, Regale und Co. – funktionale und optisch ansprechende Lösungen für modernes Arbeiten Schlaf- & Wohnmöbel

Kleiderschränke (auch begehbar), Bücherregale, Einbauschränke, TV Möbel und mehr für Ihre Wohnträume

Bestellen Sie unsere Produkte bequem in unserem Onlineshop!

ZU UNSEREM ONLINESHOP

Eine individuelle und persönliche Beratung inklusive maßgeschneiderter Angebotserstellung steht bei unserem Meister- und Ausbildungsbetrieb an erster Stelle. Die Planung und Fertigung erfolgt an unserem Standort in Petershagen: Ihre Möbel fertigen wir in unserer eigenen Werkstatt auf Maß an – aus Holz und auch in Kombination mit anderen Materialien wie Glas oder Metall. Die fachgerechte Endmontage erfolgt durch unser eigenes Fachpersonal.

Omnithek. Ihr Einrichter. Kompetenz seit 1958.

Bedarfsgerechte Möbel fürs Bad und für Wohnbereiche, maßgefertigte Büromöbel und Bibliotheksmöbel für Bibliotheken, Mediatheken und Schulbüchereien, auch mit speziell möblierter Kinderbücherei:

Omnithek ist Ihr Ansprechpartner, wenn es um innovative Einrichtungslösungen für Badezimmer, Wohnräume, Büros und Bibliotheken geht.

Erfahren Sie auf den folgenden Seiten mehr über unsere Angebote und entdecken Sie unsere Produkte in unserem Onlineshop. Einen ersten Eindruck von unseren Einrichtungsideen können Sie sich mit einem Blick in unsere Referenzenverschaffen. Für eine persönliche Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Kontaktieren Sie uns telefonisch unter der 05707 / 93 19 – 0, per E-Mail an info@omnithek.de oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht über das Kontaktformular. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Omnithek

Kreisstraße 10 in 32469 Petershagen

Tel.: 05707 / 93 19 – 0

Fax: 05707 / 93 19 – 19

E-Mail: info@omnithek.de

Internet: www.omnithek.de