Trampolin-Fitness im Raum Delbrück– gesünder und fitter mit Spaß!

Herzlich willkommen bei Spring Fit – eurem Partner für effizientes Trampolin-Training.

Trampolinspringen macht Spaß, keine Frage. Jedoch hat es noch viele weitere Vorteile: Mit Freude und Leichtigkeit kann man auf dem Trampolin etwas für die eigene Fitness und Gesundheit tun. Wie das funktioniert? Mit uns trainiert ihr auf dem hochelastischen bellicon®-Minitrampolin.

Bei jedem Sprung werden alle Zellen und Muskelfasern einer ständigen Be- und Entlastung ausgesetzt. Das Ergebnis ist ein ganzheitliches Training, durch das die Koordination verbessert und die Fettverbrennung angekurbelt wird. Trampolin-Fitness ist für jeden die richtige Sportart, der mit Freude an der Bewegung etwas für seinen Körper und Geist tun möchte.

Hierzu bieten wir euch unsere Kurse in verschiedenen Räumlichkeiten in Delbrück, Paderborn, Lippstadt, Münster, Salzkotten, Rietberg, Stromberg und Soest.

Für mehr Freude am Sport: (Therapeutische) Trampolin-Fitness

Ihr möchtet Fett verbrennen? Etwas gegen Rückenschmerzen tun? Oder eure Kondition verbessern? Dann ist Trampolin-Fitness das Richtige für euch! Die Vorteile des Trampolinspringens auf einen Blick:

Gesundheitsfördernd

Gelenkschonend

Stärkung der Rumpfmuskulatur

Ganzheitliches Training

Förderung der Fettverbrennung

Muskelaufbauend

Sehr effektiv und kein Muskelkater (meistens)

Glückshormone werden freigesetzt

Egal, ob ihr abnehmen möchtet, Muskeln aufbauen oder eure Rückenschmerzen lindern wollt – mit Trampolin-Fitness habt ihr die perfekte Kombination aus Spaß und Sport gefunden.

Beim Trampolinspringen werden Kalorien verbraucht ohne, dass ihr es merkt, denn im Vordergrund des Trainings steht immer der Spaß.

Springt euch glücklich, springt euch fit – Trampolinspringen für Jedermann

Schon zehn Minuten Trampolin-Training genügen, um einen heilbringenden Effekt zu erzielen. Da wir in unseren Kursen besondere Gummiseilring-Trampoline verwenden, wirken keine harten Stöße auf den Körper. Dies ist in hohem Maße gelenkschonend, sodass ihr auch bei Rückenschmerzen und mit Gelenkproblemen an unseren Kursen teilnehmen könnt. Unsere Kurse basieren nämlich auf der Schweizer Rückenschule nach Dr. Brügger.

Für mehr Abwechslung beim Training sorgt der Einsatz von Therabändern und weiteren Trainingsgeräten. Worauf wartet ihr noch? Lasst die Endorphine frei und besucht unsere Kurse! Ihr habt Fragen? Kontaktiert uns einfach und lasst euch beraten!

