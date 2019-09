Seit 1994 bietet Ihnen der Juwelier Glanz & Gloria eine große Auswahl an ✔ Schmuck, ✔ Trauringen und ✔ Uhren in seinen Filialen in Soest und Lippstadt.

JUWELIER GLANZ & GLORIA mit Filialen in Soest und Lippstadt

Sie suchen nach einem Juwelier, der Ihnen eine große Auswahl an edlem Schmuck, persönlichen Trauringen sowie ausgewählte Uhren bietet? Funkelnde Schmuckstücke, die Hände, Arme, Ohren und das Dekolletee zieren, sind unsere Spezialität. In unserem Schmuckgeschäft finden Schmuck- und Accessoires-Liebhaber alles, was das Herz begehrt.

Unser Familienunternehmen ist seit 1996 Ihr Juwelier und bietet Ihnen Produkte von namhaften Markenfür jeden Geschmack und Anlass. In unseren Filialen in Soest und Lippstadt erwarten Sie:

Ob als Geschenk für einen besonderen Menschen, als Besiegelung Ihrer Liebe oder als kleine Freude für sich selbst – wir halten von trendigen Schmuckstücken über individuelle Trauringe bis hin zu ausgewählten Uhren alles sowohl für Damen als auch Herren bei uns bereit. Wer es besonders persönlich wünscht, dem bieten wir unsere Gravuren an.

Ihr Juwelier mit großer Auswahl an namhaften Marken

Was Glanz & Gloria zu Ihrem Juwelier des Vertrauens macht? Wir verfügen über eine große Auswahl an Schmuckstücken von bekannten Marken. Hochwertige, stylische und trendige Schmuckstücke von Thomas Sabo, Swarovski, Pandora und vielen anderen erhalten Sie in Soest nur bei uns. Dank einer Vielzahl an Shop-in-Shop-Systemen können wir Ihnen stets ein breitgefächertes Sortiment bieten.

Besonders bei der Wahl der passenden Trauringe ist eine umfassende und persönliche Beratung das A und O. Hierbei stehen wir Ihnen als Juwelier beratend zur Seite und unterstützen Sie dabei, die richtigen Ringe für Ihren großen Tag zu finden. Mit viel Leidenschaft, fundiertem Fachwissen und einem umfangreichen Service erfüllen wir seit vielen Jahren die individuellen Wünsche unserer Kunden.

Ehrlich, direkt und kompetent: unsere Beratung für Sie

Egal, ob Sie nach Trauringen für die Ewigkeit suchen, Ausschau nach einem modischen Schmuckstück halten oder ein hochwertiges Geschenk benötigen – bei uns sind Sie richtig. Wir beraten Sie freundlich, ehrlich und kompetent, damit Sie genau den Schmuck finden, der zu Ihnen passt. Besuchen Sie eine unserer Filialen in Soest und Lippstadt und überzeugen Sie sich selbst von unserem Sortiment. Sie haben Fragen zu unseren Leistungen als Juwelier? Kontaktieren Sie uns einfach oder kommen Sie direkt bei unseren Schmuckgeschäften vorbei. Wir freuen uns auf Sie!

Übrigens: Geschenke aus unserem Geschäft sind immer eine gute Idee, denn ein schöner Inhalt wird bei uns mindestens genauso schön und liebevoll verpackt. Auch mit unseren Gutscheinen, die Sie als Puzzle erhalten, verschenken Sie Freude pur!

