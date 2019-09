Ganzheitliche Körpertherapie Bergmann - Physiotherapie & FOI Kompetenzzentrum in Herford

Rückenschmerzen, Kniebeschwerden, Muskelverspannungen – Probleme mit den Gelenken können im alltäglichen Leben schnell beeinträchtigend wirken und sollten demnach sehr ernst genommen werden. Denn bei fehlender Behandlung können, zum Beispiel durch eine fehlerhafte Körperhaltung aufgrund der Funktionsstörung, weitere Probleme entstehen. Als staatlich geprüfter Physiotherapeut ist es mein Ziel, Dir ein inneres Gleichgewicht und körperliches Wohlgefühl zu schenken. Dafür arbeite ich mit einer gezielten und ganzheitlichen Behandlung, um die Funktion Deines gesamten Organismus zu optimieren. Meine einfache Idee hinter der ganzheitlichen Physiotherapie ist: Wenn unser Körper ohne Widerstand voll funktionsfähig arbeiten kann, können wir mit Leichtigkeit und Wohlgefühl unseren Lebensweg bestreiten!

FOI Behandlung & Physiotherapie

Ich habe mehr als zehn Jahre Erfahrung im Bereich der Physiotherapie und weiß, wie ich Dir helfen kann, um Deine Schmerzen bei Gelenkproblemen und Blockaden zu mindern. Meine Praxis ist zudem ein anerkanntes FOI Kompetenzzentrum. FOI steht für „Funktionelle Orthonomie und Integration“ und geht als ein eigenständiges holistisches Therapiekonzept davon aus, dass alle Gelenke im Körper miteinander in Verbindung stehen. Somit hat eine Funktionsstörung im Bewegungsapparat auch Auswirkungen auf andere Gelenke. Mit einer ganzheitlichen FOI Behandlung werden alle Beschwerden schnell und nachhaltig behoben. Zu meinen Behandlungsmethoden gehören:

klassische Physiotherapie

Behandlungen des Kiefergelenks

Massagen

Medi Tapen

Lösung von Wirbel- und Gelenkblockaden

FOI®

FOI® ist ein Behandlungsmodell, bei dem mit sanften Techniken die Funktion der Gelenke wieder hergestellt wird. Für weitere Informationen hier entlang.

PHYSIOTHERAPIE

In der klassischen Physiotherapie ist das Ziel, die Physiologie des Körpers, durch gezielte Techniken und Übungen wieder herzustellen.

BEHANDLUNG DES KIEFERGELENKS

Hierbei soll eine entstandene Fehlstatik korrigiert und damit verbundene Symptome verbessert werden.

WIRBEL- / GELENKBLOCKADEN

Wirbel- oder Gelenkblockaden sind in der Regel Funktionsstörungen, die mit der FOI® sehr sanft und schonend korrigiert werden können.

MASSAGEN

Mit einer Massage wird dem Körper zur Ruhe und Entspannung verholfen. Durch gezielte Techniken werden Verspannungen der Muskulaturgelöst.

MEDI TAPEN

Durch die Elastizität der Tapes kann eine bestimmte Zugrichtung auf die Haut und das Gewebe darunter gegeben werden. Dadurch lassen sich bspw. Muskeln lockern.

Physiotherapie im FOI Kompetenzzentrum

Durch eine ganzheitliche Behandlung im Sinne der Physiotherapie wird die Physiologie des Körpers durch gezielte Übungen wiederhergestellt und damit Stress reduziert sowie die persönliche Leistungsfähigkeit gesteigert. Die einzelnen FOI Behandlungen korrigieren Funktionsstörungen mit sanften Techniken, ohne Kontraindikationen und absolut schmerzfrei. Die Anwendung kann außerdem bei allen körperlichen Beschwerden und Gelenkproblemen zum Einsatz kommen und bereits nach wenigen Behandlungen Veränderungen bewirken.

Durch das Medi Tapen, eine begleitende Behandlungsmöglichkeit für nahezu alle Beschwerdebilder, lassen sich die Muskeln zusätzlich lockern, dadurch, dass die Elastizität der Tapes eine bestimmte Zugrichtung auf die Haut und das darunterliegende Gewebe abgibt. Ergänzende Massagen verhelfen Dir zu weiterer Entspannung und Ruhe durch das gezielte Lösen von Muskelverspannungen.

Du hast Probleme an der Hüfte? Deine Gelenke schmerzen bereits bei kleinsten Bewegungen? Dann vereinbare schnell einen Termin in der Physiotherapie-Praxis Ganzheitliche Körpertherapie von Pièle Bergmann. Ruf mich dafür einfach unter der Telefonnummer 0176 32597860 an oder schreib mir eine Nachricht über das Kontaktformular.

Pièle Bergmann Ganzheitliche Körpertherapie

Karlstraße 8, 32052 Herford

Telefon: 0176 32 59 78 60

E-Mail: info@ganzheitlich-bergmann.de

Internet: www.ganzheitlich-bergmann.de