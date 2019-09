Abschied nehmen vom Haustier– individuelle Tierbestattung

Bei mir, Petra Wieneke Kleintierbestattungen, erhalten Sie einfühlsame Betreuung, wenn Ihr geliebtes Haustier verstorben ist. Leider sind die Lebensspannen unserer Kleintiere nicht so lang wie die unseren, weshalb irgendwann der Abschied von unseren kleinen Wegbegleitern kommt. Um Ihren besten Freund in Würde zu bestatten habe ich, Petra Wieneke, mich auf die Tiereinäscherung und Tierbestattung in Detmold spezialisiert.

Dabei biete ich zahlreiche Leistungen an, die von Haustierbesitzern im Zusammenhang mit dem Versterben ihres Tieres gefragt sind. Die Hauptleistungen von Wieneke Kleintierbestattungen sind Einäscherungen von Haustieren, wahlweise als Einzel- oder Sammelkremierungen. Ich besitze einen Abschiedsraum – hier können Sie Ihren geliebten Freund vor der Tiereinäscherung besuchen. Die Asche können Sie bei mir in Detmold abholen, alternativ bringe ich sie aber auch zu Ihnen nach Hause.

Ihr Ansprechpartner für Tierbestattung rund um die Uhr

Neben der Tierbestattung selbst können Sie sich darauf verlassen, von mir Trost und emotionalen Beistand in der Zeit der Trauer zu bekommen. Ich habe immer ein offenes Ohr für Ihre Anliegen und bin 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche für Sie erreichbar. Wieneke Kleintierbestattungen zeichnet sich durch eine familiäre Atmosphäre aus – Sie erhalten alle Leistungen rund um die Tierbestattung aus einer Hand.

Das Krematorium speziell für Kleintiere befindet sich in Mitte eines „Rosengartens“ und erhielt daher auch seinen Namen. In diesem liebevoll gepflegten Garten voller Rosen können Sie auch die Asche Ihres Kleintieres verstreuen lassen. Rund um die Tierbestattung bin ich stets Ihre einfühlsame Ansprechpartnerin.

Meine Leistungen für Sie:

ständige Rufbereitschaft – 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche

einfühlsame Betreuung rund um die Tierbestattung

familiäre Atmosphäre – alle Leistungen aus einer Hand

Einzel- oder Sammelkremierung im Kleintierkrematorium

umfangreiche Auswahl an Urnen für die passende Tierurne

Petra Wieneke Kleintierbestattungen

Felsenweg 5, 32760 Detmold / OT Diestelbruch

Telefon: 0160 / 720 53 79

E-Mail: info@kleintierbestattungen-wieneke.de

Internet: www.kleintierbestattungen-wieneke.de