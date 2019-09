Containerdienst, Schrott- & Metallhandel in Delbrück. Schnelle Lieferung von Container in verschiedensten Größen.

Wir freuen uns, dass Sie sich für die Leistungen unseres erfahrenen Familienbetriebs interessieren. Wir bieten unseren Kunden in Delbrück und Umgebung folgende Services an:

Container in verschiedensten Größen und Ausführungen

Wer in der Region Delbrück, Paderborn, Lippstadt, Gütersloh und Bielefeld einen Container zur Entsorgung benötigt, egal ob für Schrott, Bauschutt, Altpapier oder andere Stoffe, der ist bei uns genau richtig. Denn unser Containerdienst hält eine große Auswahl an Behältern mit einem Fassungsvermögen zwischen 2 und 40 Kubikmetern parat – und das sowohl für Privatpersonen als auch für gewerbliche Kunden.

Besonders praktisch: Unser Containerdienst ist für Sie 24 Stunden am Tag, rund um die Uhr erreichbar. Rufen Sie einfach an und wir liefern den passenden Container auch kurzfristig an Ihre Wunschadresse. Zudem sind unsere Container in einem stilvollen Anthrazitgrau lackiert und sorgen für ein stimmiges und elegantes Gesamtbild auf jeder Baustelle.

Entsorgung, Schrotthandel, Im- und Export, Metallhandel und Containerdienst

Wenn Sie eine fachkundige Firma beauftragen möchten, die in den Bereichen Entsorgung, Schrotthandel, Im- und Export, Metallhandel und Containerdienst erstklassige Dienste erbringt, stehen wir Ihnen jetzt zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns einfach!

Grewing Metallhandel GmbH

Lerchenweg 6

33129 Delbrück

Telefon: 05250 99 414 99

Telefax: 05250 99 414 84

E-Mail: info@grewing-entsorgung.de

Internet: www.grewing-entsorgung.de