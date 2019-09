Teste Deine Fähigkeiten zusammen mit Freunden oder Kollegen in einem unserer Escape Rooms in Herford.

Herzlich willkommen bei Adventure Games Herford –Deinem Spezialisten für spannende Escape Rooms in OWL!

Du hast Spaß daran, knifflige Rätsel in einer tollen Atmosphäre zu lösen? Dann teste Deine Fähigkeiten zusammen mit Freunden oder Kollegen in einem unserer Escape Rooms in Herford nahe Bielefeld. Derzeit bieten wir Dir zwei Räume mit unterschiedlichen Themen an. Beide haben wir aufwendig mit authentischen Accessoires ausgestattet, sodass Dich ein besonders intensives Erlebnis erwartet. Erfahre selbst, warum unsere Besucher begeistert sind, ergründe die Geheimnisse der Räume und melde Dich am besten gleich bei uns an.

Wie funktioniert unser Escape Room?

Bei einem Escape Room – auch Live Escape Game genannt – wird eine Gruppe von Personen in einen Raum eingeschlossen, aus dem sie durch das Lösen von Rätseln anhand von versteckten Hinweisen innerhalb einer bestimmten Zeit entkommen soll. Bei uns beträgt diese Zeitspanne generell 60 Minuten. Das besondere an unseren beiden Räumen sind die unterschiedlichen Themenwelten – erkunde einen alten Außenposten oder ein mysteriöses Studienzimmer. Dazu stellen wir Dir immer einen Spielleiter zur Seite, der bei Schwierigkeiten weiterhelfen kann.

Wo in Herford befinden sich die Räume?

Unsere Räume liegen im Zentrum der Hansestadt Herford. Verschiedene Orte und Städte in Ostwestfalen-Lippe (OWL) und der Umgebung lassen sich von hier aus mit dem Auto in wenigen Minuten erreichen. Dazu zählen etwa:

Bielefeld

Bünde

Enger

Bad Salzuflen

Löhne

Die zentrale Lage in der Stadt bietet Teilnehmern zudem die Gelegenheit, nach dem Event den Abend in den nahe gelegenen Bars, Cafés oder Restaurants ausklingen zu lassen und die spannendsten Rätsel noch einmal in geselliger Runde zu diskutieren.

Wer kann an unseren Escape Rooms teilnehmen?

Unsere Räume sind ideal, um mit Freunden, der Familie oder der Schulklasse spannende Rätsel zu knacken. Auch bei Unternehmen, Vereinen und Organisationen sind sie als Maßnahme zum Teambuilding sehr beliebt. Zudem eignen sich unsere Escape Rooms als besonderes Event für Feiern und Jubiläen. Generell können Spieler ab einem Alter von 12 Jahren teilnehmen. Dazu muss allerdings mindestens ein Mitspieler 16 Jahre oder älter sein und die Verantwortung übernehmen.

Bei Fragen kannst du uns jederzeit telefonisch oder über unser Kontaktformular ansprechen. Lasse Dir den Rätselspaß nicht entgehen und buche am besten jetzt gleich online Deinen Aufenthalt in einem unserer Escape Rooms.

Wir freuen uns auf Dich!

Adventure Games Herford

Ballerstraße 8, 32051 Herford

Telefon: 05221 9934934

E-Mail: info@adventuregames-herford.de

Internet: www.adventuregames-herford.de