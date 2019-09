Fliesenfachgeschäft Fritz Pöpper - Ihr Fliesenleger in Lage

Wir sind seit 60 Jahren Ihr Experte für Fliesen als Boden- und Wandbeläge

Sie renovieren Ihr Badezimmer und sind auf der Suche nach den passenden Fliesen?

Oder benötigen Sie einen Fliesenleger zum Verlegen der Bodenbeläge in Ihrem Flur?

Dann ist das Fliesenfachgeschäft Fritz Pöpper Ihr richtiger Ansprechpartner. Wir verkaufen und verarbeiten Fliesen aller Art für Neubauten, Sanierungen und Komplettrenovierungen.

Dabei sind wir in erster Linie für private Eigenheimbesitzer im Einsatz.

Fliesenfachgeschäft in dritter Generation

Unser Fliesenfachgeschäft ist ein traditioneller Familienbetrieb und besteht bereits seit 60 Jahren. Zurzeit wird es von Fritz Pöpper in zweiter Generation geführt, doch bereits die dritte Generation arbeitet im Familienbetrieb in führender Position mit. In unserem Fliesenfachgeschäft finden Sie Fliesen für Innenräume und für den Außenbereich sowie zur Verwendung als Boden- oder als Wandbeläge. Außerdem sind wir als Fliesenleger für Sanierungen, Renovierungen und Neubauten im Einsatz.

Einen Schwerpunkt unserer Leistungen legen wir auf die Badsanierung, welche wir fachmännisch und aus einer Hand durchführen. Von der Planung bis zur fertigen Umsetzung sind wir als Fliesenfachbetrieb für die Komplett-Gestaltung Ihres Traumbades zuständig. Unsere Fliesenleger kümmern sich außerdem um folgende Leistungen und Bereiche:

Altbausanierung

Neubau

Küchen

Außentreppen

Terrassenbau und Beläge für Wintergärten

Außenfassaden und Wärmedämmung

Umbauarbeiten und Mauerarbeiten

Reparaturen nach Wasserschäden

Beratung und Planung durch Ihren Fliesenleger

Sie wissen noch nicht, wie Ihr neues Badezimmer aussehen soll oder welche Fliesen in der Küche verlegt werden sollen? Kein Problem – vertrauen Sie auf die kompetente Beratung unseres Fliesenfachgeschäfts. In Ausstellungen unserer Partner zeigen wir Ihnen die verschiedensten Fliesen und Gestaltungsmöglichkeiten und stehen Ihnen bei der Planung von Boden- und Wandbelägen Ihres Neubaus oder der Sanierung zur Seite. Dabei berücksichtigen wir stets Ihre persönlichen und individuellen Wünsche und Anforderungen.

Wir legen großen Wert auf die Kundenbetreuung in unserem Fliesenfachgeschäft und auch auf die Ausführung unserer Projekte als Fliesenleger. Alle Arbeiten führen wir handwerklich professionell aus.

Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches und kostenfreies Angebot. Rufen Sie uns dafür einfach unter 0 52 32 - 7 82 14 und vereinbaren einen Beratungstermin. Bei Fragen stehen wir Ihnen außerdem über unser Kontaktformular zur Verfügung.

--

Fritz Pöpper Fliesenfachgeschäft

Hellenburg 9, 32791 Lage

Telefon: 0 52 32 - 7 82 14

Mobil:

E-Mail: info@fliesen-poepper.de

Internet: www.fliesen-poepper.de