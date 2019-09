Herzlich Willkommen bei Schraubermeister.de – der Kfz-Werkstatt Ihres Vertrauens

Für freuen uns, dass Sie sich für die vielfältigen Leistungen unserer Autowerkstatt in Bünde interessieren! Wenn Sie Ihren Pkw zu uns bringen, kommen Sie in den Genuss dieser Vorteile:

professionelle Beratung

technisch versiertes Werkstattteam

schnelle Auftragsbearbeitung

hervorragende Leistungen

attraktive Konditionen

zahlreiche Services

Ganz gleich, ob Sie eine Unfallreparatur, einen Ölwechsel oder eine Inspektion in Anspruch nehmen möchten – Ihre Suche nach einer verlässlichen Kfz-Werkstatt hat ein Ende. Denn wir von Schraubermeister.de übernehmen alle diese Leistungen gerne für Sie. Ist bei Ihrem Auto etwa auch wieder der nächste TÜV fällig? Dann kommen Sie mit Ihrem Fahrzeug einfach bei uns vorbei und Sie müssen sich um nichts mehr kümmern. Unsere Kfz-Mechatroniker erledigen nämlich ebenso die Hauptuntersuchung für Sie – und das schnell und zuverlässig.

Setzen Sie auf die Erfahrung unserer Autowerkstatt in Bünde

Für den Fall, dass Sie eine fachkundige Fahrzeug­instandsetzung wünschen, können Sie jederzeit bei uns anrufen oder vorbeikommen. Wir werden Ihren Pkw in unserer Kfz-Werkstatt ausführlich untersuchen und Ihnen auf dieser Basis einen aussagekräftigen Kostenvoranschlag anfertigen.

In diesem Rahmen bieten wir in unserer Autowerkstatt auch eine völlig kostenfreie Vorab-Durchsicht an. Zusammen mit unserer innovativen Software sind wir damit in der Lage, sämtliche Kosten im Vorfeld präzise zu bestimmen.

Denn uns ist es besonders wichtig, dass Sie zu jeder Zeit wissen, mit welchem finanziellen Aufwand zu rechnen ist.

Des Weiteren werden in unserer Kfz-Werkstatt Vertrauen und Transparenz großgeschrieben. Deshalb dürfen Sie sich bei uns sicher sein, dass wir immer nur die Arbeiten an Ihrem Auto ausführen, die erforderlich sind. Selbstverständlich wechseln wir von Schraubermeister.de auch nur tatsächlich defekte oder verschlissene Bauteile aus.

Profitieren Sie von den nützlichen Services unseres Kfz-Meisterbetriebs

Sie haben ein Handicap und möchten Ihr Fahrzeug daher behinderten­gerecht umbauen lassen? Auch dann steht Ihnen das motivierte Team unserer Autowerkstatt jederzeit zur Verfügung. Mit viel technischem Know-how und der erforderlichen Erfahrung bauen wir je nach Bedarf Kräne, Rampen oder andere Bedienelemente in Ihr Fahrzeug ein.

Sofern Sie Interesse haben, können Sie uns gerne auch einen Besuch in unserer Kfz-Werkstatt abstatten und unserem Team bei der Arbeit an Ihrem Pkw zusehen. Nehmen Sie zur Terminvereinbarung jetzt Kontakt mit uns auf – zum Beispiel telefonisch, per E-Mail, Kontaktformular oder natürlich persönlich.

