Bei mir sind Sie richtig, wenn es um professionelle Fußpflege und Lebensberatung in Bünde geht. Informieren Sie sich über meine Leistungen!

Fußpflege und Lebensberatung bei Kathrin Thiele in Bünde

Im Gesundheitszentrum in der Holzhauser Straße

Einfach mal runter kommen und sich etwas Gutes tun – bei mir können Sie sich entspannen und den Alltag für eine Weile hinter sich lassen. Ich bin nicht nur die richtige Ansprechpartnerin für eine professionelle Fußpflege, sondern auch für eine einfühlsame und lösungsorientierte Lebensberatung. Egal, in welchem Alter, ob Frau oder Mann: bei mir ist jeder willkommen!

Ich biete Ihnen:

Fußpflege

Allgemeine Fußpflegebehandlungen

Druckpunktmassage / Fußreflexzonenmassage

Behandlung von Nagelpilzen

Hornhautbehandlung

Lebensberatung / Lebenscoaching

Familienaufstellung

Hilfestellung für jegliche Lebenssituation

Was Sie von mir erwarten können? Ich nehme mir Zeit für Sie, höre aufrichtig zu und stehe Ihnen kompetent und vertrauensvoll zur Seite – egal, ob bei der Fußpflege oder beim Coaching.

Erfahren Sie auf den folgenden Seiten mehr über mich und meine Leistungen!

Entspannung und mehr Wohlbefinden für Füße & Seele

Sie haben mit Hornhaut oder einer Nagelpilz-Infektion zu kämpfen und möchten endlich wieder Ihre Füße zeigen? Oder möchten Sie Ihre Füße mit einer professionellen Fußpflegebehandlung oder einer wohltuenden Fußmassage verwöhnen? In jedem Fall sind Sie bei mir richtig: Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die volle Aufmerksamkeit für Ihre Füße!

Im Bereich der Lebensberatung kann ich Ihnen helfen, mit Krisen- und Stresssituationen wie beispielsweise Mobbing, Beziehungsproblemen, Burnout oder unerfülltem Kinderwunsch umzugehen. Gemeinsam können wir uns auch wichtigen Lebensfragen stellen und den für Sie richtigen Weg durch zu einem erfüllten und ausgeglichenen Leben finden.

Jetzt Termin vereinbaren und vorbeikommen!

Sie haben erste Fragen oder möchten einen Termin zur Fußpflege oder Lebensberatung bei mir in Bünde vereinbaren? Dann zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren. Sie erreichen mich telefonisch unter der ☎ 05223 6599370 und ☎ 0170 4967855 sowie per E-Mail an info@kathrinthiele-buende.de.

Alternativ können Sie mir auch eine Nachricht über das Kontaktformular hinterlassen, ich werde mich dann schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzten. Ich freue mich auf Sie!

Ihre Kathrin Thiele

