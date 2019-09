Photovoltaik – Energie der Zukunft Solartechnik und mehr von MR-Pauer

Wir sind Ihre Experten für erneuerbare Energien in Paderborn!

Sie möchten endlich unabhängiger von Stromanbietern sein? Und einen weiteren Teil zum Umweltschutz beisteuern? Dann ist die Investition in eine Photovoltaik-Anlage die richtige Entscheidung. Seit über 18 Jahren bieten wir unser Fachwissen und Können im Bereich von Photovoltaik an. Auch die Themen Energiespeichersysteme, Strom und Gas gehören zu unseren Leistungen. Das hochwertige Portfolio umfasst:

Planung & Installation von Photovoltaik-Anlagen

Planung & Installation von Energiespeichersystemen

Inspektion via Spezial- Drohne mit 3-Kamerasystem

Reinigung & Wartung von Photovoltaik-Anlagen

Strom- & Gasvertrieb

Winterdienst

Unser Unternehmen in Paderborn vertraut auf innovative Technik, um Ihnen den besten Service zu bieten. Mit der modernen Spezial-Drohne untersuchen wir hauptsächlich Photovoltaik- und Windkraftsysteme sowie Biogasanlagen auf Fehlfunktionen und Defekte. Aber auch zur Rehkitz-Suche oder Dachinspektionen steht Ihnen unser effizientes Produkt zur Verfügung.

Vereinbaren Sie einen persönlichen und unverbindlichen Termin unter 05251 8786854 – wir freuen uns über Ihre Anfrage zu Photovoltaik, erneuerbaren Energien, fairer Stromversorgung etc. und beraten Sie ausführlich!

Umweltfreundliche & saubere Energie –die Sonne als unerschöpfliche Energiequelle

Die Investition in eine Photovoltaik-Anlage lohnt sich in vielerlei Hinsicht: Sie sparen pro 5 Kilowatt-Peak (kWp) circa 5 Tonnen CO2-Emissionen ein und auch der Transport von fossilen Brennstoffen entfällt. Sie tragen somit einen erheblichen Beitrag zum Umweltschutz bei. Die Umwandlung von Sonnenenergie in Strom läuft geräuschlos ab – die Anlage stört Sie in keinerlei Hinsicht.

Sparen Sie bei den Eigenverbrauch- bzw. Strombezugskosten ein und seien Sie unabhängiger von Ihrem Stromanbieter. Das größte Plus ist allerdings die Rendite, die Ihnen mithilfe des EEG garantiert ist.

Ob Privat- oder Gewerbekunde – kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und wir planen und realisieren Ihre Photovoltaik-Anlage fach- und fristgerecht. Auch bei der Auswahl und Installation des Energiespeichers unseres zertifizierten Partners VARTA sowie Wartung und Instandhaltung der Photovoltaik-Anlage stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

LandEnergie –Stromanbieter für Gas und andere erneuerbare Energien

Mit LandEnergie bieten wir individuelle und faire Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema Energie in Paderborn und Umgebung an. Wir setzen auf transparente Preise und erstellen individuelle Angebote. Überzeugen Sie sich selbst und rufen Sie uns an!

--

MR Pauer-Agrardienst & Service GmbH

Bleichstraße 41, 33102 Paderborn

Telefon: 05251 8786854

E-Mail: info@mrpauer.de

Internet: www.mrpauer.de