Wir begrüßen euch herzlich in unserer Fahrschule Manfred Braumann in Detmold

Möchtet ihr innerhalb kurzer Zeit fahren lernen? Dann seid ihr bei unserer Fahrschule Manfred Braumann an der richtigen Adresse.

Wir stehen in Detmold gleich mit drei Fahrschulen zur Verfügung, die sich in Pivitsheide, Diestelbruch sowie in der Innenstadt befinden. Vor Ort könnt ihr Führerscheine aller Klassen erwerben:

A (Motorrad unbegrenzt)

A (Motorrad begrenzt)

A1/A2 (Leichtkraftrad / Motorrad bis 35 kW)

AM (Kleinkraftrad)

B (Pkw bis 3,5 t)

BE (Pkw bis 3,5 t mit Anhänger)

Mofa

Wenn ihr auf einem motorisierten Zweirad fahren lernen wollt, meldet euch einfach bei unserem freundlichen Fahrschulteam.

Bei uns habt ihr nämlich die Möglichkeit, sowohl einen Mofa- als auch einen Leichtkraftrad- oder unbegrenzten Motorradführerschein zu machen.

Wer eine Fahrerlaubnis für Kleinkrafträder benötigt, kann in unserer familiengeführten Fahrschule ebenfalls den passenden Kurs belegen. Selbstverständlich unterrichten wir euch auch in den Pkw-Führerscheinklassen B und BE.

Individuelle Betreuung jedes Fahrschülers - Dafür ist eure Fahrschule in Detmold bekannt

Mit uns könnt ihr auf entspannte und sichere Weise fahren lernen. Denn ganz gleich, für welche Art von Führerschein ihr euch entscheidet – wir gehen stets auf eure individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten ein.

Unser gleichbleibendes Team, bestehend aus mehreren versierten Fahrlehrern, nimmt sich gerne für euch Zeit. Wer etwa mit einem Pkw fahren lernen will, ist bei unserem Chef, Manfred Braumann sowie bei der Fahrlehrerin Brigitte Braumann, bestens aufgehoben.

Alle, die einen Führerschein für das Motorrad erwerben möchten, wenden sich hingegen an unseren Zweirad-Spezialisten Mathias Mengedoht.

Des Weiteren seid ihr bei uns willkommen, sofern ihr ein Aufbauseminar belegen möchtet. Ruft bei Interesse in unserer Fahrschule an und wir informieren euch ausführlich.

Unsere Fahrschule zeichnet sich unter anderem durch eine erstklassige Ausstattung aus. So werdet ihr in fortschrittlichen Unterrichtsräumen von geschulten Fahrlehrern unterwiesen. Für den praktischen Teil stehen überdies moderne Ausbildungsfahrzeuge bereit.

Falls ihr zusätzliche Informationen zu unserer Fahrschule wünscht, seht euch gerne auf den anderen Seiten unserer Homepage um. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, uns sowohl telefonisch als auch über unser Kontaktformular zu kontaktieren oder euch direkt online in unserer Fahrschule anzumelden.

Wir freuen uns auf euch!

