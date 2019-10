Brautmode, Abendmode und mehr - Kleider für jede Feierlichkeit

Braut & Fest zeichnet sich durch ein besonderes Angebot an hochwertigen Kleidern aus. Zusätzlich bieten wir einen umfassenden Service und gehen auf Ihre individuellen Wünsche ein. Bei uns finden Sie folgende Auswahl:

Natürlich hat unser modebegeistertes Team auch die perfekten Accessoires für Ihr individuelles Kleid parat. Unser Sortiment wird ständig aktualisiert und umfasst mehr als 2000 Kleider – in unserem Laden finden sich die neuesten Trends.

Vereinbaren Sie einen Termin unter 0173 - 5170045, denn eine ausführliche Beratung und ein maßgeschneidertes Kleid, das Ihren Wünschen entspricht, ist unser höchster Anspruch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Stilvolle Brautkleider - Eleganz und moderne Designs bis Größe 5

Wir haben für jede Frau das passende Hochzeitskleid – unser Fachgeschäft arbeitet mit exklusiven Händlern zusammen, die feinste Qualität garantieren.

Unsere erfahrenen Mitarbeiter für Brautmode, Abendmode und mehr finden für jede Figur das Traumkleid.

In einem detaillierten Vorgespräch besprechen wir Ihre Vorstellungen und geben Ihnen gerne Tipps, damit Sie der Eyecatcher Ihres großen und einmaligen Tages werden.

Der Traum in Weiß ist Ihnen zu langweilig? Entdecken Sie die schönsten Kleider in weiteren atemberaubenden Farben – wir sind immer für eine Überraschung gut und stellen Ihre Wünsche in den Fokus.

Haben Sie Fragen?

Gerne bedienen wir Sie zu unseren Geschäftszeiten in unserem Laden.

Jeden Samstag von 10 - 13 Uhr!

Selbstverständlich können Sie auch Kontakt mit uns aufnehmen, um einen individuellen Termin, auch gern außerhalb unserer Öffnungszeiten, zu vereinbaren!

Abendmode, Schützenfestkleider und mehr - wir sind die richtige Adresse

Wir sind Experten hinsichtlich jeder Kleidermode – von Brautmode bis Abendmode – und bilden uns stetig weiter, um Ihnen die besten Produkte anzubieten. Und das zu einem fairen Preis. Sie benötigen ein modisches Schützenfestkleid? Ob Hofdame oder Schützenkönigin – wir achten auf die Details und stimmen Ihre Kleidung auf Wunsch auf die Vereinsfarben ab. Auch erlesene Accessoires stellen wir mit Ihnen gemeinsam zusammen.

Die Kundenzufriedenheit gehört zu unseren Prinzipien – wir schicken Sie mit einem Lächeln nach Hause. Es müssen Änderungen am Kleid vorgenommen werden? Sie wünschen sich weitere Applikationen oder einen anderen Stoff? Teilen Sie uns Ihr Anliegen mit – wir finden eine entsprechende Lösung.

Ihr Team von Braut & Fest

--

Braut & Fest GbR

Hainanger 10, 34414 Warburg-Germete

Telefon: 0173 - 5170045

E-Mail: kontakt@brautundfest.de

Internet: www.brautundfest.de