Objektmöbel mit Stil: Sonderanfertigungen für Hotelmöbel in Serie

In einem Hotel, in einer Seniorenresidenz, in Tagungsstätten und auch in Restaurants sind die Anforderungen an das Mobiliar sehr hoch – gleichzeitig sollte das Design innovativ und frisch sein. Wenn Sie gerade auf der Suche nach der passenden Einrichtung für ein solches Objekt sind, sind wir mit höchster Fachkompetenz für Sie da.

Wir von omniform aus Harsewinkel sind Experten für Objektmöbel. Auf Messen in ganz Europa, aber auch in Asien bleiben wir immer auf dem Laufenden, was aktuelle Trends rund um Stühle, Sessel und Tische angeht. Aber auch in kleinen Manufakturen und Meisterbetrieben sind wir zu Gast, um unseren Kunden eine Auswahl von modernen, außergewöhnlichen und klassischen Möbeln bieten zu können. Das Besondere an unserer Arbeit? Wenn es Ihr ideales Möbelstück noch gar nicht gibt, kümmern wir uns um eine Sonderanfertigung – und das in Serie.

Hotelmöbel und vieles mehr: entdecken Sie unser vielfältiges Angebot

Wir arbeiten mit Innenarchitekten für Hotels, Restaurants, Lounges, Tagungsstätten und vielen weiteren Objekten zusammen. Ganz nach Ihren Wünschen finden wir die Möbel, die in Ihre Räume passen. Unser Angebot ist sehr vielfältig und teilt sich in die Kategorien:

Alle Möbel erfüllen die höchsten Anforderungen. Sie sind robust, ergonomisch, aber gleichzeitig auch stylisch. Die perfekte Mischung, um den Räumlichkeiten einen besonderen Charme zu verleihen. Auch Terrassen und andere Außenbereiche möblieren wir gekonnt. Wetterbeständig, modern, gemütlich – alle Bedürfnisse werden erfüllt.

Sonderanfertigungen in Serie: einzigartige Stühle, Sessel, Tische und vieles mehr

Bei uns bekommen Sie keine 08/15-Möbel. Ein Großteil unserer Arbeit besteht darin, die perfekten Möbel mit Ihnen zu entwerfen und sie herstellen zu lassen. Dank zuverlässiger Partner können Sie auf höchste Qualität vertrauen. Sonderfertigungen in Serie – so sorgen Ihre Sitzmöbel und Tische für einen einzigartigen Look in allen Räumlichkeiten. Geliefert bekommen Sie Ihre Möbel von uns und zwar deutschlandweit.

Haben wir Sie überzeugt? Nehmen Sie Kontakt zu uns auf! Gerne informieren wir Sie über unsere Arbeit und machen Ihnen ein Angebot passend zu Ihren Bedürfnissen. Finden Sie ganz besondere Möbel für Ihr Projekt.

Omniform Ludwig GmbH

Fritz-Reuter-Str. 11 | 33428 Harsewinkel

Telefon: +49 (0) 2588 / 919959 - 0

Fax: +49 (0) 2588 / 919959 - 10

E-Mail: info@omniform.net

Internet: www.omniform.net