Wir von der Sattlerei Harnisch in Petershagen bei Minden heißen Sie herzlich willkommen. Bei uns sind Sie an der richtigen Adresse, wenn es um Leder und Polster geht. Egal, ob Sattelreparaturen oder -anpassungen, Reparaturen von Lederwaren aller Art oder Polsterarbeiten an Motorrad-Sitzbänken – wir kennen uns mit dem breiten Spektrum der Sattlerarbeiten aus.

Dabei ist das Sattler-Handwerk unsere große Leidenschaft. Wir lieben es, hochwertige Taschen, schöne Armbänder und kreative Gürtel herzustellen und freuen uns, Pferdeliebhabern mit unserem Sattler-Service behilflich sein zu können.

Reitsport: Sattel und Zaumzeug für Pferde – Sattlerin Anna-Lena Harnisch

Unsere Liebe zum Pferd und die Passion für Reitsport finden sich in unseren detailverliebten, präzisen Arbeitsergebnissen wieder. Als Sattler-Betrieb in Petershagen unweit von Minden nähen wir tagtäglich und polstern die verschiedensten Sättel um. Dabei verwenden wir ausschließlich qualitatives Leder und beachten mehrere Kriterien, die vor allem die körperliche Verfassung Ihres Pferdes und Ihre eigene Gesundheit schützen sollen.

Die Sattlerei Harnisch im Kreis Minden-Lübbecke ist Ihre erste Anlaufstelle, wenn es um Maßanfertigung von Hundeleinen, Halsbändern und weitere individuelle Lederprodukten geht.

In unserer Werkstatt bieten wir Ihnen folgende Sattler-Leistungen an:

Reparatur und Anpassung von Sätteln aller Art (so weit möglich)

Reparatur von Reitsportartikeln, unter anderem auch Reitstiefel

Reparieren von Pferdedecken

Motorrad-Sitzbänke

Handtaschen & Rucksäcke

Hundeleinen & Halsbänder

Schmuck aus Pferdehaar

Gürtel, Portemonnaie & Beutel

Armbänder & weitere Accessoires

Lasergravuren auf Leder & Holz

… und vieles mehr auf Ihre Anfrage!

Motorrad-Sitzbänke, Modeaccessoires & Reparaturen – Sattlerei im Kreis Minden-Lübbecke

In unserer Sattler-Werkstatt in Petershagen bei Hameln polstern wir nicht nur Sitzbänke und Sättel. Um Ihnen die Vielfalt besonderer Sattlerarbeiten bieten zu können, haben wir unser Leistungsangebot auf weitere Lederanfertigungen ausgeweitet. Neben schönen Hundeleinen und schicken Gürteln fertigen wir Armbänder aus Pferdehaar an – ein besonderes Accessoire, das Ihre Verbindung zum Pferd noch weiter festigt.

Sie wollen Ihren Dressursattel reparieren lassen oder wollen eine Motorrad-Sitzbank neu polstern? Egal, um welche Sattlerarbeiten es geht – die Sattlerei Harnisch unter Anna-Lena Harnisch ist Ihr Ansprechpartner im Raum Kalletal, Minden und Hameln.

Rufen Sie uns unter ✆ 05702 8908908 an oder schauen Sie in unserer Sattlerei in Haferkamp 28, 32469 Petershagen vorbei. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Ihre Sattlerei Harnisch in Petershagen.

