Tischlerei Hildenhagen

Egal ob für den Innen- oder Außenbereich, unsere Schreinerei in Minden bietet einzigartige Wohnträume aus Holz. Informieren Sie sich jetzt!

Unsere Schreinerei in Minden steht für Kreativität, Qualität und Erfahrung

Sie wollen ein Geschäft eröffnen und wünschen sich eine Ladeneinrichtung, die perfekt zu Ihrer Vorstellung passt? Sie restaurieren ein altes Gebäude und möchten Fenster und Türen stilgerecht erneuern? Vielleicht sind Sie auch auf der Suche nach einem ganz besonderen Möbelstück und sind bis jetzt noch nicht fündig geworden?

Dann ist unsere Schreinerei in Minden der richtige Ansprechpartner für Ihre Wünsche. Bereits seit 2008 bieten wir unseren privaten und gewerblichen Kunden ein umfangreiches Leistungsportfolio für den Innen- und Außenbereich und fertigen einzigartige Träume aus Holz für ein ganz besonderes Wohnambiente.

Nun möchten wir auch Sie von unseren Angeboten überzeugen:

Profitieren Sie vom Reparaturservice unserer Schreinerei!

Haben Sie ein in die Jahre gekommenes Lieblingsstück und möchten sich davon nicht trennen? Benötigen Sie einen Fachmann nach einem Einbruch, der Fenster und Türen wieder sicher repariert? Dann nehmen Sie unseren Reparaturservice in Anspruch. Wir machen aus alt wieder neu und bringen alles wieder in den ursprünglichen Zustand.

Unsere umfangreichen Angebote richten sich an alle privaten und gewerblichen Kunden, die einen Schreiner im Raum Minden sowie im Umkreis von 50km suchen, der umfangreiche Leistungen aus einer Hand garantiert.

Für uns ist es selbstverständlich, dass wir jeden Kunden persönlich beraten sowie alle Schritte unserer Arbeit detailliert planen und mit Ihnen abstimmen.

Sie haben spezielle Fragen oder Wünsche zu unserem Angebot. Dann kontaktieren Sie unsere Schreinerei. Sie erreichen uns telefonisch unter der Rufnummer 0571 - 64 56 745 oder über das Kontaktformular.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

