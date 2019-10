Optiker Sehenswert – persönlicher Rundum-Service vom Experten

Bei uns haben Sie den vollen Durchblick!

Neben Brillen und Kontaktlinsen bietet unser langjähriges Fachgeschäft die Farblichttherapie Syntonics, spezielle Sport-Optik, Sonnenbrillen und als Highlight das Visualtraining. Wir garantieren hochwertige Produkte von bester Funktionalität, die wir auf Ihre individuelle Wünsche und Bedürfnisse abstimmen.

Bei uns steht Ihre Zufriedenheit im Fokus, deshalb nehmen wir uns Zeit für eine ideale Beratung und einen umfassenden Sehtest. Auch bezüglich Kinderoptometrie sind wir die perfekten Ansprechpartner. Unser ausgebildetes Team bespricht jegliche Details – überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren Sie einen persönlichen Termin unter 0521 171420. Oder kommen Sie direkt in unseren hellen und modernen Räumlichkeiten im Herzen von Bielefeld vorbei!

Individuelle Sportbrillen steigern Sie Ihre Leistungsfähigkeit

Wir sind auch in der Welt des Sports Zuhause, deshalb sind wir Experten für die perfekte Sportbrille in jeder Situation. Jede Sportart stellt andere Herausforderungen an die Eigenschaften einer Sehbrille. Optiker Sehenswert achtet auf jegliche Faktoren wie Sturzsicherheit, Luftaustausch und mehr. Des Weiteren spielen auch Lichtverhältnisse und Witterungen eine entscheidende Rolle.

Steigern Sie Ihre Leistungsfähigkeit um bis zu 30 Prozent und entscheiden Sie sich für ein uneingeschränktes Sichtfeld in hervorragender Qualität. Sprechen Sie unsere sportbegeisterten Mitarbeiter an und wir finden das richtige Modell im trendigen Design!

Kontaktlinsen vom Optiker Ihres Vertrauens - exakte Anpassung vom Profi

Sie können sich mit Brillengestell sowie Brillengläsern nicht anfreunden oder wünschen sich in bestimmten Situationen ungehindertes Sehen? Mithilfe innovativer Technik ermöglichen wir die Anfertigung von exklusiven Kontaktlinsen – ohne Beschlagen und/oder Behinderung von Regentropfen. Erläutern Sie uns Verwendungszweck sowie Tragedauer und wir finden gemeinsam die passende Lösung für Ihre Ansprüche.

Dabei ist vor allem das Material ausschlaggebend, das unser fachkundiges Personal auf Tränenbeschaffenheit und andere individuelle Charakteristiken ausrichtet. Wir führen auch spezielle Kontaktlinsen bei Augenerkrankungen und für Kinder.

Brillen, die begeistern - stylisches Design zu einem fairen Preis

Als qualifizierte Optiker kennen wir immer die neuesten Trends – denn wir leben für unseren Beruf. Wir bieten eine individuelle Typberatung, die auf Ihre Gesichtsform und Ihren Modestil abgestimmt wird. Kennen Sie beispielsweise die angesagten Modelle aus dem nachhaltigen und natürlichen Werkstoff Holz? Mit diesen Eyecatcher sehen Sie nicht nur umwerfend aus, sondern Sie leisten auch einen Beitrag zum Umweltschutz.

Unser Angebot beinhaltet Brillen aus unterschiedlichsten Materialien und verschiedenster Marken – wir richten uns nach Ihren Wünschen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr Team von Optiker Sehenswert

Optiker Sehenswert

Niederwall 14, 33602 Bielefeld

Tel.: 0521 171420

Fax: 0521-171700

E-Mail: info@sehenswert.eu

Internet: www.sehenswert.eu