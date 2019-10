Gebäudereinigung vom Profi in Warburg und Umgebung

Herzlich willkommen beim Habets Reinigungsservice! Ihre Suche nach einem kompetenten und zuverlässigen Partner im Bereich der Reinigungstätigkeit hat Sie zu uns geführt. Sie wünschen sich glänzende Ergebnisse rund um die Gebäudereinigung Ihres Objektes? Wir liefern sie. In der Region Warburg inklusive Volkmarsen, Breuna und Borgentreich stellen wir die höchsten Ansprüche an uns selbst und damit auch an die Qualität unserer Reinigungsarbeiten. Dies bezieht sich sowohl auf die fachgerechte Ausführung Ihres Auftrags als auch auf die von uns verwendeten Produkte. Ob die Reinigung von Fenstern, Sanitärbereichen oder Ihrer Solaranlage: Wir nutzen ausschließlich biologische Reinigungsmittel, um die Umwelt nicht zu belasten. Denn Umweltschutz liegt uns vom Habets Reinigungsservice seit jeher am Herzen.

Erfahrener Reinigungsservice mit umfangreichen Leistungen

Wenn es um professionelle Reinigungsarbeiten geht, möchten wir mit unserem Reinigungsservice in Warburg und Umgebung Ihr erster Ansprechpartner sein. Dies ist unser Anspruch, für dessen Erfüllung wir mit unserem umfassenden Leistungsspektrum den Grundstein legen. Direkt vom Fachmann profitieren Sie von unseren Leistungen rund um:

Glasreinigung: Glas im Rahmen jeglicher Art, Wintergarten inkl. Markisen

Jalousien und Lamellen: Kunststoff und Aluminium

Unterhaltsreinigung: Treppenhaus, Büro (privat und gewerblich)

Bauendreinigung: Entfernung jeglichen Schmutzes nach Bauarbeiten

Winterdienst: Räumen und Streuen

Solar-/Photovoltaikanlagenreinigung

Sie sehen, Gebäudereinigung hat viele Facetten. Dementsprechend breit fächern wir unsere Reinigungstätigkeiten im Innen- und Außenbereich auf. Basierend auf einer fairen Kosten-Kalkulation bieten wir Ihnen unsere umfangreichen Leistungen zu einem angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis – versprochen!

Wo gehobelt wird, fallen Späne. Wo gebaut, saniert oder renoviert wird, gibt es Dreck. Ganz klar, wir übernehmen die Reinigung Ihres Gebäudes nach jeder Baumaßnahme und sorgen für saubere, behagliche Räume ohne Klebe-, Farb- und Tapetenreste oder unschöne Bauschaumrückstände für eine einwandfreie und bezugsfertige Übergabe.

Kundenfreundlicher Service ohne Kompromisse in der Region Warburg

Geht es um Ihre Zufriedenheit, kennen wir weder „ein bisschen“ noch ein „Aber“. Habets Reinigungsservice stand schon immer für höchste Qualität und ruht erst dann, wenn Sie als Auftraggeber rundum glücklich sind. Die perfekte Ausführung sämtlicher Arbeiten und die Verwendung umweltfreundlicher Produkte sind lediglich zwei Parameter auf dem Weg dahin. Von IhreVon Ihrer Kontaktaufnahme über die Fertigstellung des letzten Arbeitsschrittes bis hin zur Beantwortung im Nachhinein auftretender Fragen stehen wir Ihnen mit unserem kompetenten Team zur Seite.

Unsere geschulten Mitarbeiter gehen mit äußerster Sorgfalt vor und erledigen jegliche Arbeiten nach Ihren Vorgaben und Wünschen.

Kontaktieren Sie uns jetzt – als Ihr persönlicher Partner für Gebäudereinigung und Bauendreinigung vom Profi freuen wir uns auf Ihren Auftrag!

Habets-Reinigungsservice GbR

Dorfstraße 67, 34414 Warburg

Tel.: 0179 3822545

Fax: 0564190997 - 03

E-Mail: info@habets-reinigungsservice.de

Internet: www.habets-reinigungsservice.de