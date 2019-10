In dem Zentrum für Kampfort Tai-Do Bünde lernen Sie die Kunst von Karate, Jiu-Jitsu und Kickboxen im individuellen Training.

Kinder und Erwachsene erlernen bei uns die Kunst der Kampfsportes

Wer kennt sie nicht, die großen Kampfsportler, Kung-Fu-Meister und Karatekämpfer aus Filmen – scheinbar ohne Mühe besiegen sie jeden Gegner. Doch hinter dem Begriff Kampfsport steckt mehr als nur der einfache Sieg im sportlichen Wettkampf. Der Oberbegriff vereint eine Reihe von verschiedenen Kampfstilen, meist aus dem asiatischen Raum, die eins gemeinsam haben:

Die Wichtigkeit von Disziplin, Konzentration und Körpergefühl. In dem Zentrum für Kampfort Tai-Do Bünde lernen Sie die Kunst von Karate, Jiu-Jitsu und Kickboxen im individuellen Training.

Wer sich sportlich als auch geistig betätigen, sein Selbstvertrauen stärken und die Wahrnehmung für seinen eigenen Körper sowie seiner eigenen Fähigkeiten verbessern und mehr über die verschiedenen Kampfsportarten erfahren möchte, der ist bei uns genau richtig!

Kampfsport für Groß und Klein - werden auch Sie zum Karate-Kid

Kinder ab vier Jahren bis hin zu Erwachsenen können in unserem Kampfsportzentrum die drei Disziplinen Karate, Jiu-Jitsu und Kickboxen näher kennenlernen. Damit individuell auf jeden Schüler und jede Schülerin sowie deren Stärken und Schwächen eingegangen werden kann, halten wir unsere Trainingsgruppen klein. Somit können wir jedem eine persönliche Betreuung und bessere Kontrolle der Ausführungen gewährleisten. Dies hat auch Auswirkung auf einen schnelleren und größeren Lernerfolg unserer Kampfsportschüler.

Alle japanischen Kampfsportarten werden unter dem Oberbegriff Budo zusammengefasst und vermitteln neben der reinen Kampfkunst immer eine Lehre der inneren Philosophie. Dadurch werden folgende Eigenschaften gestärkt:

Teamfähigkeit

Fairness

Sportlichkeit

Disziplin

Körpergefühl und Selbstbeherrschung

Konzentration

Beweglichkeit

Koordination

Ausdauer

Im Vordergrund unseres Trainings steht dabei die Prävention von direkter Gewalt, der Spaß am Sport, Förderung der Selbstverteidigung sowie der eigenen Fitness. Alle unsere Disziplinen und der Einstieg in den Kampfsport werden unseren Schülern und Schülerinnen in spielerischen Elementen beigebracht.

Ausgebildete Trainer für Kampfsportarten Karate, Jiu-Jitsu und Kickboxen

Die Trainer von Tai-Do Bünde sind ausgebildete Kampfsportler und bilden sich stetig fort, um auch mit 35 Jahren Erfahrung immer wieder neue Techniken zu lernen und weiterzugeben. Zudem nehmen wir als Verein regelmäßig an verschiedenen Turnieren und Wettkämpfen im Bereich Kickboxen, Jiu-Jitsu und Karate teil. Wir sind auch Mitglied in der Privatorganisation Budo Akademie Europa.

Unsere Kampfsportarten im Überblick:

Karate: Eine traditionelle Kampfkunst bestehend aus kraftvollen und dynamischen Hand- und Fußtechniken. Beweglichkeit, Körperbeherrschung und Konzentration stehen hier im Vordergrund.

Jiu-Jitsu: Eine japanische Kunst des Kampfes aus Wurf-, Hebel und Bodentechniken. Dabei wird die Kraft, Ausdauer und die Eigenkontrolle gefördert.

Kickboxen: Ein moderner Wettkampfsport aus Faust- und Fußtechniken in Kombination mit verschiedenen Kampfsportarten. Konzentration, Koordination, Dynamik und Schnellkraft sind hier gefragt.

Unsere Bonsais (Kleine Helden): Die jüngste Gruppe in unserer Kampfsportschule mit Kindern von vier bis sechs Jahren. Den Kindern werden hier die Grundtechniken der verschiedenen Budosport-Disziplinen beigebracht. Dies fördert soziale Kompetenzen, Koordination, den Gleichgewichtssinn und stärkt das Selbstbewusstsein.

