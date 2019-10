Kreativität, Erfahrung und Qualität stehen für unseren Malerbetrieb in Löhne und Bad Oeynhausen. Lassen Sie sich von unseren Leistungen begeistern.

Malerbetrieb für private und gewerbliche Kunden an den Standorten Löhne und Bad Oeynhausen

Die Gestaltung der Wohnräume ist ausschlaggebend für das Wohlbefinden der Bewohner. Denn neben dem Mobiliar trägt besonders die Wandgestaltung zum Gesamterscheinungsbild Ihrer Räume bei. Vielleicht haben Sie ja bereits eine bestimmte Vorstellung? Oder fehlt es Ihnen an kreativen Ideen, jedoch wissen Sie, dass Sie in Ihrem Zuhause oder Betrieb unbedingt etwas Farbe benötigen?

Unser Malerbetrieb bietet Ihnen an unseren Standorten Löhne und Bad Oeynhausen neben der nötigen Kreativität und Fachkompetenz ein umfangreiches Leistungsspektrum aus einer Hand in den folgenden Bereichen:

Malerarbeiten jeglicher Art

Wärmedämmung

Moderne Wandgestaltung und unterschiedliche Spachteltechniken

Bodenbeläge

Fassadenarbeiten

Und vieles mehr

Als erfahrener Meisterbetrieb setzen wir Ihre Arbeiten zu fairen Konditionen zuverlässig und termintreu um. Eine transparente Kostenaufstellung gehört selbstverständlich dazu.

Egal ob im Innen- oder Außenbereich, für private oder gewerbliche Kunden, profitieren Sie von unserem Know-how.

Gerne führen wir bei Ihnen den Wohnraum- und Fassadencheck durch. Dabei prüfen wir, ob die Wärmedämmung genug Schutz vor äußeren Einflüssen bietet und Ihre Wohnräume ausreichend vor Wärme, Kälte und Feuchtigkeit abgeschottet sind.

Besuchen Sie auch die Ausstellung unseres Malerbetriebs in Löhne

Sie möchten sich von unseren Angeboten und Leistungen inspirieren lassen? Dann besuchen Sie uns vor Ort. In unserer Ausstellung in der Königsstraße 62 in Löhne finden Sie mit Sicherheit das passende Design rund um Tapeten, Anstriche, Bodenbeläge und Spachteltechniken.

Auf den nachfolgenden Seiten sehen Sie nähere Informationen zu unserem Malerbetrieb und unseren Angeboten. Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen oder zur Terminabsprache telefonisch unter der Rufnummer 05731 4962957 oder über das Kontaktformular zur Verfügung.

Vereinbaren Sie mit unseren Mitarbeitern ein erstes Beratungsgespräch, informieren Sie uns über Ihre Vorstellungen und wir erstellen Ihnen einen maßgeschneiderten Kostenvoranschlag.

Wir würden uns freuen, auch Ihrem Gebäude bald einen neuen Anstrich verleihen zu können.

Malerfachbetrieb Color Design

Steinstraße 6, 32547 Bad Oeynhausen

Tel.: 05731 - 496 29 57

E-Mail: info@maler-color-design.de

Internet: www.maler-color-design.de