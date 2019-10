Wir sind deutschlandweit Ihr Spezialist für Untergrundvorbehandlung & Betonschleifen. Sarutec GmbH in Delbrück.

Sicher, strapazierfähig, langlebig – die Anforderungen an Industrieböden und Parkhausböden sind äußerst hoch. In diesen besonderen Einsatzbereichen ist eine spezielle Bodentechnik erforderlich, die nur ein Fachbetrieb anbieten kann. Das erfahrene, kompetente und zuverlässige Team der Sarutec GmbH in Delbrück ist auf die Untergrundvorbehandlung mit moderner Technik spezialisiert. Ob Hoch- oder Tiefbauprojekt, ob neuer oder alter Untergrund – wir haben die passende Lösung für Sie!

Unser junges Unternehmen, das 2004 gegründet wurde, in dem aber eine über 35-jährige Erfahrung im Bereich Bodentechnik steckt, ist für Kunden in ganz Deutschland und über die Landesgrenzen hinaus im Einsatz. Überzeugen auch Sie sich von der hohen Qualität unserer Leistungen und unserem umfassenden Service.

Untergrundvorbehandlung – hier sind wir gefragt!

Der Vorteil der Untergrundvorbehandlung: Wir können den Untergrund so vorbereiten, dass er den Anforderungen der aufzubringenden Beschichtung perfekt entspricht. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung und unseres Know-hows können wir Ihnen stets Bodentechnik-Lösungen nach Maß anbieten.

Defekte Bodenbeschichtung? Dann ist schnelles Handeln gefragt! Da unsere Maschinen immer vor Ort sind, haben wir die Möglichkeit, Reparaturen an der Beschichtung, zum Beispiel durch zusätzliche Schleif- und Fräsgänge, sofort durchzuführen – und schon ist der Boden wieder in einem einwandfreien Zustand.

