Wir fertigen Hartmetallwerkzeuge für die Holzindustrie und Kunststoffindustrie in Standardmaßen und mit Sonderprofilen an. Erfahren Sie hier mehr!

Ihr Experte für Hartmetallwerkzeuge aus Porta Westfalica

Wir produzieren hochwertige Werkzeuge in verschiedenen Hartmetall- und HSS Sorten für die Holzbearbeitung.

Wenn es um hochwertige Hartmetallwerkzeuge geht, dann sind Sie mit der Kannenberg GmbH gut beraten. Wir fertigen Werkzeuge für die Holzbearbeitung in Standardmaßen oder als individuelle Sonderanfertigung an.

Wir beliefern ausschließlich Groß- und Einzelhändler der Holz- und Kunststoffindustrie Deutschland, Europa- und weltweit.

Hartmetallwerkzeuge für die Holzbearbeitung und Kunststoffindustrie

Mit über 40 Jahren Erfahrung in der Hartmetallbearbeitung ein Qualitätsbegriff bei der Herstellung von Hartmetallwerkzeugen für den Einsatz in der Holz- und Kunststoffindustrie.

Produkte

Alle unsere Produkte sind „Made in Germany“ und überzeugen mit einer gleichbleibend hohen Qualität, welche von uns regelmäßig überprüft wird. Unser Sortiment umfasst folgende Werkzeuge:

Verschiedene Formen und Größen unserer Hartmetallwerkzeuge

Egal, für welchen Einsatzbereich in der Holzbearbeitung Sie unsere Hartmetallwerkzeuge benötigen, wir sind sicher, dass wir die passende Form und Größe besitzen. Auf Wunsch erstellen wir auch Sonderanfertigungen nach Ihrem Muster oder Ihrer Zeichnung.

Besonders gefragt sind unsere Wendeschneidplatten. Je nach Ihrem Anwendungsbedarf können Sie aus verschiedenen Hartmetallqualitäten wählen.

Durch die Nummerierung unserer Platten ist eine übersichtliche Drehung der Platte möglich.

Außerdem sind wir eine der wenigen Hersteller für Wendeplatten in der Spezialsorte K-SMG02+, einer Hartmetallqualität mit extrem langer Standzeit.

Produkten garantieren wir Ihnen eine effektive und einwandfreie Funktion in Kombination mit Ihren Werkzeughaltern und Maschinen für die Holz- beziehungsweise Kunststoffverarbeitung.

Sie sind nicht sicher, welche Größe oder Form unserer Hartmetallwerkzeuge Sie für Ihre Maschine benötigen?

Dann steht Ihnen unser kompetenter Service mit einer umfangreichen Beratung zur Seite.

Sie haben weitere Fragen zu unseren Produkten, deren Maße und Zusammensetzung?

Schauen Sie einfach in unserem Katalog vorbei, dort finden Sie weitere Informationen. Natürlich erreichen Sie uns für jegliche Fragen auch persönlich unter der Rufnummer +49 5731 30342-0 oder über unser Kontaktformular.

