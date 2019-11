Sälzer Physiotherapie

Die Praxis für Physiotherapie Sälzer Physio in Salzkotten steht für eine qualitativ hochwertige und ganzheitliche Behandlung zur Rehabilitation und Prävention.

Rückenschmerzen, Verspannungen oder Gelenkprobleme beeinträchtigen Ihren Alltag? Dann ist es Zeit, einen Physiotherapeuten aufzusuchen. Die Praxis für Physiotherapie Sälzer Physio ist dafür Ihr kompetenter Ansprechpartner. Mit einer qualitativ hochwertigen und ganzheitlichen Behandlung kümmern wir uns fachkundig um alle Belange Ihrer Rehabilitation und Gesundheit. Damit Sie eine langfristige Verbesserung erfahren, spielt außerdem die Prävention von Problemen im Bewegungsapparat eine entscheidende Rolle in unserer Praxis für Physiotherapie.

Leistungen unserer Praxis für Physiotherapie

Ihr Wohlbefinden und eine Verbesserung Ihrer Gesundheit liegen uns besonders am Herzen. Wir erstellen in Abstimmung auf Ihre aktuellen gesundheitlichen Probleme ein therapeutisches Konzept zur Rehabilitation und Prävention. Dabei sind wir der etwas andere Physiotherapeut: Mit individuell abgestimmten Methoden wie dem intuitiven Bogenschießen mit therapeutischem Hintergrund, versuchen wir, Ihre Erkrankungen nachhaltig zu behandeln und Ihre körperliche Leistungsfähigkeit wieder herzustellen, sodass Sie Ihren Alltag möglichst schmerzfrei bestreiten können. Das Leistungsspektrum unserer Praxis umfasst alle klassischen Therapieformen und Behandlungsmethoden der Physiotherapie und Krankengymnastik sowie umfangreiche Methoden der Sportphysiotherapie und der manuellen Therapie. Bei der Behandlung Ihrer akuten Probleme am Bewegungsapparat verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz und stimmen diesen individuell auf Ihre Erkrankung ab.

Folgende Leistungen übernimmt unsere Praxis für Physiotherapie:

Individuelle Behandlungen in unserer Praxis für Physiotherapie

Die Welt der Physiotherapie ist stets im Wandel und bietet somit vielfältige Möglichkeiten zur Behandlung diverser körperlicher Leiden. Wir wollen nicht nur durch klassische Therapieformen zu einer Verbesserung Ihres gesamten Körpers beitragen, sondern nehmen auch innovative und außergewöhnliche Methoden, zum Beispiel im Bereich der Sportphysiotherapie, auf, welche Ihre Fitness und Gesundheit verbessern können. Langjährige Erfahrungen, eine kontinuierliche Weiterbildung unserer Physiotherapeuten und eine moderne Ausstattung unserer gemütlichen Praxisräume ermöglichen uns eine individuelle Behandlung Ihrer Erkrankungen auf höchstem Niveau.

Sie haben von Ihrem Arzt eine Manuelle Therapie oder Krankengymnastik verschrieben bekommen? Vereinbaren Sie einen einfach Termin mit uns. Sie erreichen uns unter der Rufnummer 05258 / 93 43 54 oder über unser Kontaktformular.

Sälzer Physiotherapie

Ziegelei-Töpker-Straße 9

33154 Salzkotten

Telefon: 05258 / 93 43 54

Telefax: 05258 / 93 43 56

E-Mail: info@saelzer-physio.de

Internet: www.saelzer-physio.de