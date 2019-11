Herzlich willkommen bei der mobilen TierheilpraxLis, Ihrer Adresse für Tierheilkunde!

Jeder wünscht sich für sein Tier die beste medizinische Versorgung. Ich, Jennifer Lis, bin geprüfte Tierheilpraktikerin (VDT) und habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Mit meiner mobilen Tierheilpraxis habe ich mir den Traum erfüllt, Tieren mit alternativer Heilmedizin bei gesundheitlichen Beschwerden zu helfen.

Was die Naturheilkunde so besonders macht? Ich lege in meiner Tierheilpraxis viel Wert darauf, Tiere ganzheitlich zu behandeln und nicht nur das einzelne Krankheitsbild. Oftmals haben die auftretenden Symptome eine völlig andere Ursache, als man zunächst denkt. Deshalb ist eine ganzheitliche Behandlung sinnvoll.

Meine Tierheilpraxis für alle Felle – individuelle und persönliche Betreuung

Als ausgebildete Tierheilpraktikerin bilde ich mich laufend fort, sodass ich Ihrem Tier ein umfangreiches Leistungsangebot an verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten bieten kann. Ich bin Ihre kompetente Ansprechpartnerin für:

Bei mir ist Ihr Tier in den richtigen Händen. Von Hunden über Katzen bis zu Mäusen und Pferden biete ich meine Behandlungen allen Tieren, die gesundheitliche Probleme haben. Auch wenn nicht alle Krankheiten naturheilkundlich behandelt werden können, so ist die Naturheilkunde eine sehr gute ergänzende Maßnahme zur klassischen Schulmedizin.

Immer für Sie unterwegs mit meiner mobilen Tierheilpraxis

Damit Ihr Tier nicht zusätzlich zu seinen Beschwerden noch Stress wegen des Transportes erleidet, besuche ich Sie in Bad Wünnenberg, Paderborn und in der Umgebung persönlich mit meiner Tierheilpraxis. Bei Ihnen vor Ort führe ich in gewohnter Umgebung die Behandlungen durch. Dank individuell vereinbarter Termine, nehme ich mir genau die Zeit für Ihr Tier, die es braucht.

Ob vor einer Operation oder danach, bei Impfreaktionen oder bei psychischen sowie körperlichen Belastungen – alternative Therapien sind eine gute Möglichkeit, das allgemeine Wohlbefinden Ihres Tieres zu verbessern. Auch einige Tierkrankenversicherungen übernehmen mittlerweile die Kosten für alternative Heilmethoden teilweise oder vollständig.

Wenden Sie sich an Ihre Tierheilpraxis aus Bad Wünnenberg

Sie haben Fragen zu meinen Leistungen oder möchten einen Termin für einen Vor-Ort-Besuch vereinbaren? Kontaktieren Sie mich einfach und ich berate Sie gerne. Ich freue mich darauf, Ihrem Tier bestmöglich zu helfen.

TierheilpraxLis - mobile Tierheilpraxis

Sonnenhang 30, 33181 Bad Wünnenberg

Telefon: 0 29 53 / 96 44 812

Mobil: 01 71 / 86 36 133

E-Mail: info@tierheilpraxlis.de

Internet: www.tierheilpraxlis.de