Brennholz kaufen in Rahden und Umgebung – SL Waldmeister bringt Ihren Kamin zum knistern.

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und spielt angesichts schwindender fossiler Brennstoffe eine immer wichtigere Rolle für die Energie- und Wärmeversorgung in Privathaushalten. Eine Voraussetzung für die Nutzung von Holz als Brennstoff ist die nachhaltige Forst- und Heizwirtschaft. Wer Brennholz kaufen und die Natur dabei so wenig wie möglich belasten möchte, sollte auf Feuerholz aus regionalen Wäldern zurückgreifen. Je kürzer die Lieferwege und je besser das Holz verwertet wird, desto besser fällt die Energiebilanz für das Heizen und Kochen mit dem heimischen Rohstoff aus. Wir von SL Waldmeister in Rahden haben uns auf die Aufforstung und Verarbeitung von Kaminholz aus regionalen Forstwäldern spezialisiert. Bei uns können Sie verschiedene Arten von Holz kaufen und bequem bis nach Hause liefern lassen.

Aus gutem Holz geschnitzt: Wir setzen bei der Holzverarbeitung auf Qualität und Nachhaltigkeit

Nachhaltig Holz kaufen: Wir arbeiten mit PEFC-Zertifikat (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) und achten auf kurze Lieferwege sowie verlässliche Aufforstung.

Kein Holzscheit in unserem Lager ist weiter als 90 Kilometer gereist; außerdem wird sämtliches Feuerholz direkt vor Ort verarbeitet .

. Gefällte Bäume werden zu 100 Prozent verwertet, auch Späne finden Verwendung in anderen Industrien (zum Beispiel in der Pilzzucht).

Für die Trocknung wird keine zusätzliche Energie verbraucht – wir setzen auf Naturtrocknung und erzielen so Restfeuchte-Werte unter 22 Prozent.

Möchten Sie hochwertiges Brennholz kaufen, wählen Sie aus vier regionalen Holzsorten die passende Größe (25, 33 oder 50 cm) aus. Noch günstiger sind Kappstücke und Restholz-Bestände aus unserer Produktion.

SL Waldmeister – online Brennholz kaufen und bequem bis vor die Tür liefern lassen

Seit 2010 beliefern wir Betriebe, Großhändler und Privathaushalte rund um Rahden mit verschiedenen Holzsorten aus der Region. Ob zum Heizen, zum Grillen oder für kreative Arbeiten – wir bieten hochwertiges Holz, das in speziellen Boxen getrocknet wird, bis es die passende Restfeuchte für die Weiterverwertung aufweist. Vom ordentlich gestapelten Raummeter bis hin zu Großbestellungen mit mehreren Schüttraummetern übernehmen wir auf Wunsch die gesamte Anlieferung. Brennholz kaufen geht bei SL Waldmeister bequem von zu Hause: Kontaktieren Sie unser freundliches Team für unverbindliche Anfragen und wir liefern Ihre Bestellung innerhalb weniger Werktage an. Welche Sorten beim Holz kaufen für Sie zur Auswahl stehen, zeigt unsere Preisübersicht.

