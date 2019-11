Civico 65 Taxbäume

Ihr italienisches Restaurant in BielefeldBenvenuti al Civico 65 Taxbäume, herzlich willkommen in Ihrem italienischen Restaurant in Bielefeld! Bei uns genießen Sie seit Eröffnung im Februar 2019 in gemütlichem Ambiente die ganze Vielfalt der italienischen Küche und ausgewählte Getränke. Besuchen Sie uns an der Brackweder Hauptstraße, um eine original italienische Pizza zu essen oder mit einem frischen Pils aus dem Zapfhahn den Tag ausklingen zu lassen. Begeben Sie sich auf eine kulinarische Rundreise durch Italien und erleben Sie die italienische Lebensfreude und Liebe für gutes Essen in der Civico 65 Taxbäume!

Ihr Italiener in Bielefeld

Hier kocht der Chef noch selbst!

In unserem italienischen Restaurant legen wir großen Wert auf erstklassigen Service und ein Ambiente, in dem Sie sich wohlfühlen. Wenn Sie eine traditionell italienische Pizza essen oder sich unser Wiener Schnitzel gönnen, steht Ihnen unser freundliches und kommunikatives Personal zur Seite. Dazu gehört auch der Chef des Hauses, der selbst in der Küche steht und Ihnen als Koch unsere italienischen Speisen mit viel Liebe und Herzblut zubereitet. Übrigens: Alle Gerichte der Civico 65 Taxbäume sind hausgemacht und bestehen ausnahmslos aus frischen Zutaten!

Italienisches Restaurant mit Eventlocation

Die Civico 65 Taxbäume ist in der Region Bielefeld Ihre Anlaufstelle, wenn Sie ein authentisches italienisches Restaurant mit traditionellen Speisen und Getränken suchen. Bei uns können Sie ganz klassisch eine Pizza essen, jedoch auch einen Raum mieten für bis zu 25 Personen. Jener steht Ihnen als Eventlocation zur Verfügung, während unser großer Außenbereich für die sonnigen Tage des Jahres geschaffen wurde. In unserem gemütlichen Thekenbereich genießen Sie entspannt Ihr Feierabendbier und gesellige Stunden mit Freunden, Verwandten oder Arbeitskollegen. Auf Wunsch erhalten Sie bei uns auch Geschenkgutscheine. Kontaktieren Sie uns dazu telefonisch oder nutzen Sie unser Kontaktformular!

Civico 65 Taxbäume

Hauptstraße 65, 33647 Bielefeld

Telefon: 0521 54365814

E-Mail: info@civico-taxbaeume.de

Internet: www.civico-taxbaeume-bielefeld.de