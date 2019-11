Hein Sanitär & Heizung GbhH - Ihr Profi für Heizung und Sanitär in Georgsmarienhütte

Sie suchen einen erfahrenen Experten für Haustechnik, der in sämtlichen Fragen rund um Heizung und Sanitär kompetent an Ihrer Seite steht? Dann heißen wir Sie herzlich willkommen bei der Hein Sanitär & Heizung GmbH – Ihrem persönlichen Meisterbetrieb aus Georgsmarienhütte. Wir folgen einer simplen Maxime: Unser Anspruch an uns selbst ist Ihre Zufriedenheit! Dafür gehen wir im Raum Osnabrück täglich mit großer Leidenschaft und enormem Enthusiasmus ans Werk. Ob ein modernes Badezimmer oder eine neue Heizungsanlage: Wir sind der Ansprechpartner für Ihre Pläne.

Umfangreiche Sanitärtechnik vom Fachmann

Die Arbeiten im Bereich Heizung und Sanitär sind unsere Kernkompetenz. Von der Installation über die Wartung bis hin zur Reparatur: Wir bieten Ihnen ein umfassendes Leistungsspektrum, indem wir

Heizungs- und Sanitäranlagen warten, reparieren, instand halten und sanieren

Badezimmersanierungen beratend begleiten, planen und ausführen

Altbausanierungen durchführen sowie

Sanitär-Installationen nach Ihren persönlichen Vorstellungen

und Wünschen realisieren. Sie sehen: Haus- und Sanitärtechnik ist ein weites Feld, doch bei uns wissen Sie Ihr Projekt in den Händen eines zuverlässigen und flexiblen Partners.

Ihr schneller Experte für Haustechnik in Georgsmarienhütte

Tropft Ihr Wasserhahn, rumpelt Ihre Heizung oder bereitet Ihr Abfluss Probleme? Diesen Aufgaben aus dem Bereich Heizung und Sanitär widmen wir uns ebenso zügig wie Ihrem Wunsch nach einem neuen Bad.

Ob Wartung, Reparatur oder Heizungsinstallation: Als Ihr professioneller Fachmann für Haustechnik sind wir für Sie da und garantieren Ihnen geringe Wartezeiten. Dank unserer Unternehmensstruktur sind wir in der Lage, schnell und flexibel zu agieren und langes Warten sowie zeitraubende Nachfragen der Vergangenheit angehören zu lassen –selbstverständlich auch bei Beratungen!

Top-Kundenservice rund um Heizung und Sanitär im Raum Osnabrück

Die fachgerechte Durchführung steht bei Ihrem Projekt im Bereich Heizung und Sanitär an oberster Stelle. Als erfahrener Meisterbetrieb wissen wir aber, dass auch kundenfreundlicher Service unabdingbar ist. Aus diesem Grund schreiben wir soziales Engagement groß und setzen jeden Ihrer Wünsche zuverlässig um.

Profitieren Sie von unserer gewissenhaften Arbeitsweise, fachkundig ausgebildeten Arbeitern und einer soliden Planung. Faire Preise verstehen sich von selbst. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und erledigen Ihr Projekt in der Region Osnabrück gern!

Hein Sanitär & Heizung GmbH

Lindenstraße 7, 49124 Georgsmarienhütte

Telefon: 05401 / 31618

E-Mail: info@hein-sanitaerheizung.de

Internet: www.sanitaer-heizung-hein.de