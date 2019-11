In unserem Restaurant essen gehen und die Vielfalt der italienischen Küche genießen.

Baustellensicherung für Verkehrsbaustellen - HR Gruppe OWL GmbH in Lage

HR Gruppe OWL GmbH Verkehrssicherheit aus Lage bietet eine Vielzahl an Lösungen zur Absperrung und Sicherung von Straßen und Baustellen an. Fachgerechte Baustellenabsicherung und entsprechende Markierung komplettieren unser Angebot für Straßenbauunternehmen und Tiefbauunternehmen aus der Region OWL, Lage-Lippe und darüber hinaus.

Warum ist eine ausreichende Sicherung der Baustelle so wichtig? Die Baustellensicherung gegen Unfallgefahren ist deshalb so bedeutend, weil Baustellen an sich schon viele Gefahren bergen – ob ausgehend von den Geräten und Maschinen oder von den Baustoffen, mit denen die Bauarbeiter beim Bau umgehen. Kommen Straßenverkehr, schlechtes Wetter und bescheidene Lichtverhältnisse hinzu, werden die Gefahren möglicherweise potenziert.

Baustellensicherung

Wir bieten eine Vielzahl an Lösungen zur Absperrung und Sicherung von Straßen und Baustellen.

Verkehrssicherheit

Wir kümmern uns um Ihre Baustelle in OWL, Lage-Lippe und sorgen für die Verkehrssicherung.

Absperrmaterial

Für die Absicherung von Baustellen werden auch Absperrband und diversen Signalleuchten benötigt.

Der Partner für Straßen- und Tiefbauunternehmen aus OWL und Niedersachsen

Bereits seit über 20 Jahren in diesem Bereich tätig, übernehmen wir die Verkehrssicherung für Straßenbaustellen und Baustellenabsprerrungen mit Absperrmaterial.

Zum Absperrmaterial gehören zum Beispiel:

Verkehrszeichen

Leitbaken

Leitkegel / Pylonen

Absperrschranken

Bauzäune

Warnleuchten

Hinweistafeln

Sonderschilder

Ebenfalls kümmern wir uns um das Aufstellen von Lichtsignalanlagen zur Verkehrssteuerung. Zu unseren Kunden gehören hauptsächlich Straßen- und Tiefbauunternehmen aus Lage, Ost-Westfalen, Bielefeld und darüber hinaus. Alle unsere Kunden profitieren von einer Vielzahl an Lösungen zur Absperrung und Sicherung von Straßen und Baustellen sowie Markierung. Unsere HR Gruppe freut sich darauf, auch Ihr Unternehmen bald zu unserem zufriedenen Kundenstamm hinzuzählen zu dürfen.

Sind Sie auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung?

Wir sind stets auf der Suche nach kompetenten und zuverlässigen Kollegen! Kontaktieren Sie uns bei Interesse und schicken Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung. Sie erreichen uns telefonisch oder per Mail. Wir freuen uns sehr, schon bald von Ihnen zu hören. Hier entlang geht es zur Stellenanzeige.

HR Gruppe OWL GmbH

Dieselstraße 6, 32791 Lage

Telefon: 05232 - 97 10 510

E-Mail: lage@hrgruppe.de

Internet: www.hrgruppe.de