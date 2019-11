Wir bieten den DPF-Reinigungsservice für Filter jeglicher Größe an, auch zum Beispiel für die Filter von Lkws, Landmaschinen oder Industrieanlagen.

DPF-Reinigung statt Neukauf - eine beliebte und deutlich preiswertere Alternative

Unser Unternehmen aus Gütersloh hat sich auf die Reinigung von Dieselpartikelfiltern – kurz die DPF-Reinigung – spezialisiert. Mit unserem chemiefreien Reinigungsverfahren für Partikelfilter (Diesel, Benzin oder Ruß) können wir ein Durchströmungsverhalten wie bei einem neuen DPF wiederherstellen. Somit wird ein Neukauf überflüssig.

Die DPF-Reinigung ist eine beliebte, preiswerte, effektive Alternative zum Neuerwerb, die auch in puncto Nachhaltigkeit überzeugt. Ist Ihr DPF defekt oder partout nicht mehr reinigungsfähig, bieten wir Ihnen auch einen neuen Austauschfilter (Neuware) an.

Dieselpartikelfilter chemiefrei reinigen – die Umwelt dankt!

Mit unserem eigenen Maschinenpark in Gütersloh reinigen wir Ihren Dieselpartikelfilter ganz ohne den Einsatz schädlicher Chemie. Durch innovative Technik ist es möglich, bis zu 98 Prozent der festgesetzten Asche- und Rußpartikel zu lösen – ganz ohne aggressive Chemie, nur mithilfe von Wasser und Luftdruck. Diese biologisch vollständig abbaubare Reinigungsmethode bringt nicht nur ökologische Vorteile. Der Filter bleibt mechanisch unversehrt.

Reinigung von Diesel- und Rußpartikelfiltern

Auf diese Weise gelingt die Lösung von festgesetzten Asche- und Rußpartikeln, ohne dass der Filter mechanisch beschädigt wird. Nach der Aufbereitung ist Ihr DPF Durchströmungsverhalten in neuwertigem Zustand.

Gut zu wissen! Unsere Maschine arbeitet EURO-Norm unabhängig.

Sie suchen einen erfahrenen Spezialisten? Wir sind Ihr Spezialist für Diesel, Ruß- oder Benzin-Partikelfilter-Reinigung

Wir bieten Ihnen einen Service ganz nach dem neuesten Stand der technischen Entwicklung, der sich zur selben Zeit perfekt für Ihre individuellen Anforderungen eignet. Profitieren Sie von unserer Kompetenz, unserer Arbeit stets nah am Kunden und dem innovativen Ansatz in Sachen Partikelfilterreinigung. Ob Diesel-, Ruß- oder Benzin-Partikelfilter – bei uns ist Ihr Reinigungsauftrag in den besten Händen.

Für jede Anforderung gibt’s die beste Lösung!

Wir arbeiten flexibel, kundenorientiert und termintreu! Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, würden wir uns sehr über eine Mail oder einen Anruf freuen.

Das Team von Waldemar Hepp & Marius Kasprzynski GbR

DPF-OWL

Carl-Miele-Straße 187 33332 Gütersloh

Telefon: 05241 527 6 563

E-Mail: info@partikelfilter-gt.de

Internet: www.partikelfilter-gt.de/