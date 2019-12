Gebäudereinigung nach Maß von Ihrer Reinigungsfirma in Löhne

Gebäudereinigung heißt Verantwortung. Denn Sie als Kunde sollten Tag für Tag von Ihrer Reinigungsfirma nicht weniger erwarten können als besten Service für tadellos saubere Ergebnisse.

Mit der Talan Gebäudereinigung in Löhne entscheiden Sie sich für ein hoch motiviertes, engagiertes Familienunternehmen, das sich der hohen Verantwortung gegenüber seinen Kunden jederzeit bewusst ist.

Wir möchten Ihre Erwartungen nicht nur erfüllen, sondern durch Höchstleistungen übertreffen. Sowohl für private als auch gewerbliche Kunden sind wir kompetenter Ansprechpartner in allen Reinigungsfragen.

Wir brillieren durch Zuverlässigkeit: Reinigung für Privatkunden und Unternehmen

Jede Aufgabe, die Sie uns anvertrauen, bedeutet für uns, eine maßgeschneiderte Lösung zu finden, die Ihnen beste Reinigungsergebnisse verspricht. Mit Erfahrung, Zuverlässigkeit und höchster Sorgfalt nehmen wir uns jeder individuellen Herausforderung an und erstellen bedarfsgerechte Reinigungskonzepte.

Seien es einmalige Leistungen oder die regelmäßige Unterhaltsreinigung in einem gemeinsam festgelegten Intervall, wir möchten Sie mit dem guten Gefühl vertraut machen, dass Ihre Immobilie bestens gepflegt ist. Natürlich arbeiten wir stets diskret und verstehen uns darauf, zügig und dennoch gründlich zu arbeiten.

Werde Sie Teil unseres Teams!

Die Talan Gebäudereinigung bietet Ihnen einen interessanten und abwechslungs­reichen Arbeitsplatz in einer vie­lschichtigen und zukunft­sorientierten Branche.

Gutscheine der Talan Gebäudereinigung

Machen Sie Ihren Kunden oder Mitarbeiter eine Freude und verschenken Sie jetzt einen Gutschein der Talan Gebäudereinigung.

Von der Büro- und Unterhaltsreinigung bis zur Fenster- und Glasreinigung immer auf den Bedarf ausgerichtet

In allen Innenräumen entsteht unweigerlich Schmutz, unabhängig davon, ob es sich um einen Privathaushalt oder ein Bürogebäude handelt. Alle Teppiche und Böden werden beansprucht und ebenso müssen die Glas- und Fensterflächen gereinigt werden. Besonders in Unternehmen, aber auch in Wohnhäusern kann die Reinigung zu einer großen, mühseligen Anstrengung werden.

Vor allem großflächige Immobilien sind für Laien ohne professionelle Hilfe schwer sauber zu halten. In manchen Fällen, wie der professionellen Gardinen-, Polster- oder Teppichbodenreinigung, steht oftmals nicht die richtige Ausrüstung zur Verfügung, um Verschmutzungen in allen Tiefen zu beseitigen.

Daher sollten Sie für solche Aufgaben einen professionellen Gebäudereiniger beauftragen. Fragen Sie die Experten der Talan Gebäudereinigung und erleben Sie brillante Sauberkeit zu fairen Preisen!

Ihre Zufriedenheit ist die beste Empfehlung – erfragen Sie ein Angebot. Durch sauberes und zuverlässiges Arbeiten haben wir mit unserer Reinigungsfirma im Laufe der Zeit bereits viele Kunden aufgrund von Empfehlungen dazugewinnen können. Darauf sind wir sehr stolz, denn welche Visitenkarte ist aussagekräftiger als die Referenzen zufriedener Auftraggeber?

Wir freuen uns, Sie ebenso von unseren Leistungen zu begeistern! Treten Sie mit uns in Kontakt! Wir informieren Sie persönlich über unseren Service und unterbreiten Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot.

Talan Gebäudereinigung

Rosenstraße 40 , 32584 Löhne

Telefon: 0179 / 1070183

E-Mail: info@talan-gebäudereinigung.de

Internet: talan-gebäudereinigung.de