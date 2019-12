Badmodernisierung und Boden­gestaltung mit Westphal in Horn Bad Meinberg.

Nirgends sollten Sie so entspannen können wie in den eigenen vier Wänden. Neben dem Mobiliar trägt die Bodengestaltung einen großen Teil zu Ihrem Wohlbefinden bei. So sorgt erst der richtige Bodenbelag für ein ansprechendes Ambiente und verleiht Ihrem Zuhause einen besonderen Charakter. Doch die Auswahl ist enorm und nicht jeder Belag ist für jeden Raum geeignet.

Fliesen sind dabei der Klassiker in der Bodengestaltung. Sie sind nicht nur die ideale Lösung für Feuchträume, sondern aufgrund der robusten und leicht zu pflegenden Eigenschaften auch perfekt für alle anderen Räume.

Mein Unternehmen in Horn Bad Meinberg bietet Ihnen ein umfangreiches Leistungsspektrum rund um Boden und Bad. Ich verlege Wand- und Bodenfliesen für den Innen- und Außenbereich und sorge dank eines großen Netzwerkes unterschiedlicher Partnerunternehmen für eine Komplettlösung in der Badmodernisierung. Ob Sie sich ein barrierefreies Bad wünschen oder in Ihrem Zuhause eine Wohlfühloase realisieren wollen, ich bin gerne Ihr Fachmann vor Ort.

Selbstverständlich sind meine Leistungen nicht nur für private Kunden interessant, sondern auch für Hausverwaltungen, Architekten und andere Gewerke.

Wünschen Sie sich ein neues Wohngefühl? Dann profitieren Sie von meinen Renovierungs­arbeiten!

Nicht nur in der Badmodernisierung und Bodengestaltung kann ich meine Stärken und Qualitäten unter Beweis stellen, auch in puncto Renovierungsarbeiten garantiere ich Ihnen Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Ideenreichtum.

Überzeugen Sie sich bei Ihrem nächsten Projekt im Raum Horn Bad Meinberg von meiner fachlich sehr guten Handwerksarbeit.

Fliesentechnik Westphal

Dr. Pideritweg 13

32805 Horn-Bad Meinberg

Telefon: 0171 - 30 09 138

E-Mail: info@westphal-fliesentechnik.de

Internet: www.westphal-fliesentechnik.de