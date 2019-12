Weil uns Ihre Schönheit wichtig ist: Ihr Kosmetikstudio Pure Beauty Lounge

Schönheit ist etwas Zauberhaftes. Sie hinterlässt beim Betrachter einen angenehmen Eindruck, auch ohne perfekt zu sein. Dauerhaft steigert sie das Wohlbefinden und sorgt dafür, dass wir uns in unserer eigenen Haut wohler fühlen. Wir als Ihr Kosmetikstudio Pure Beauty Lounge in Hövelhof bei Paderborn haben uns ganz Ihrer individuellen Schönheit verschrieben. All unsere Behandlungen passen wir maßgeschneidert an Ihre Wünsche an. Ihr glückliches Strahlen beim Verlassen unseres Schönheitssalons ist unser wichtigster Lohn.

Zu unserem Service für Sie gehören folgende Leistungen

Ein breites Leistungsangebot in unserem Kosmetikstudio in Hövelhof

Unser Leistungsangebot rund um die Kosmetik ist umfangreich. Bei uns können Sie sich von Kopf bis Fuß auf anspruchsvolle Weise pflegen lassen. Nachhaltige Ergebnisse sind Ihnen garantiert.

Teil unseres aufmerksamen Services an Ihren Füßen ist eine wohltuende Massage, die müde Füße munter macht und die Seele streichelt. Wir laden Sie herzlich dazu ein, sich zurückzulehnen und zu genießen. Dies gilt selbstverständlich für all unsere Leistungen. Was dürfen wir für Sie tun

Unsere Kosmetik – nur das Beste für Ihre Haut

Selbstverständlich setzen wir in unserem Kosmetikstudio ausschließlich erstklassige Produkte ein. Wir greifen auf Pflegeprodukte von Top-Marken wie beispielsweise Allpresan, HL, Goldflower, CNC, Asthetical oder Ingeburg zurück – auch ohne Parabene. Konnten wir Ihre Neugierde wecken? Inspirieren unsere Leistungen Sie, etwas nur für sich zu tun? Wir erwarten Sie in unseren angenehm gestalteten Räumlichkeiten in Hövelhof. Einen Termin müssen Sie nicht ausmachen. Sie können uns auch gern spontan besuchen. Kommen Sie einfach vorbei oder kontaktieren Sie uns bei Fragen vorab!

Kosmetikstudio Pure Beauty Lounge

Kurze Straße 5, 33161 Hövelhof

Telefon: 05257 - 998 96 92

Mobil: 0176 - 20 845 050

E-Mail: info@purebeauty-lounge.de

Internet: www.purebeauty-lounge.de