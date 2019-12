Ajeti Gebäudereinigung

Ob am Arbeitsplatz, in einem Ladengeschäft oder in den eigenen vier Wänden – Sauberkeit spielt in allen Bereichen eine essenzielle Rolle. Denn nur eine reine Umgebung führt dazu, dass wir uns rundum wohlfühlen. Sie sind auf der Suche nach einem Fachbetrieb, der Sie bei der Pflege und Instandhaltung Ihrer Objekte unterstützt?

Dann heißen wir Sie bei unserer jungen und dynamischen Reinigungsfirma herzlich willkommen! Vollkommen egal, ob für Privat- oder Firmenkunden – bei uns sind Sie in den besten Händen. Lassen Sie sich von unserem umfangreichen Angebot an Reinigungsdienstleistungen begeistern!

Erfahren Sie mehr über die Leistungen unserer Reinigungsfirma

Unser junges Unternehmen existiert seit einem Jahr und ist seither für Kunden in Bielefeld und einem Umkreis von 50 Kilometern im Einsatz. Wir haben es uns zum Ziel gemacht, einen professionellen Rundum-Service in Sachen Reinigung und Objektpflege anzubieten. Ein familiärer Umgang mit Ihnen und unseren Mitarbeitern sowie eine professionelle, gründliche und pünktliche Arbeitsweise haben dabei immer oberste Priorität.

Wir möchten, dass Sie mit der Arbeit unserer Reinigungsfirma vollständig zufrieden sind, daher wird nach Abschluss der Arbeiten noch einmal alles auf Herz und Nieren geprüft.

Mit viel Know-how und Leidenschaft bringen wir Objekte aller Art wieder in Schuss. Zu den Tätigkeitsschwerpunkten unserer Reinigungsfirma zählen die folgenden Bereiche:

Profitieren Sie wahlweise von unserem praktischen Full Service oder nutzen Sie nur einzelne Leistungen, wenn Sie diese brauchen. Auch was den Zeitpunkt der Reinigung angeht, ist unsere Reinigungsfirma sehr flexibel. Teilen Sie uns Ihren Zeitplan mit – wir richten uns ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Gerne werden wir auch für Sie tätig kontaktieren Sie unsere Reinigungsfirma

Transparenz ist uns wichtig: Bei unserer Reinigungsfirma erwartet Sie eine verbindliche Preispolitik – versteckte Kosten und böse Überraschungen suchen Sie bei uns vergeblich! Da wir Ihnen Verträge ohne feste Mindestlaufzeit anbieten, können Sie unseren Reinigungsservice bei Bedarf jederzeit kündigen.

Wir haben Sie überzeugt und Sie wollen unsere Leitungen für Ihre Immobilie in Anspruch nehmen? Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie das Team unserer Reinigungsfirma aus Bielefeld. Rufen Sie an oder nutzen Sie unser Kontaktformular, um einen Beratungstermin mit uns zu vereinbaren. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot!

Ajeti Gebäudereinigung

Teutoburger Straße 37

33607 Bielefeld

Telefon: 0521 / 91 45 03 80

Mobil: 01577 / 983 20 43

E-Mail: info@ajeti-gebaeudereinigung.de

Internet: www.ajeti-gebäudereinigung.de