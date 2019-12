Sie suchen einen zuverlässigen Fachmann im Bereich Heizung und Sanitär? Herzlich willkommen bei Hans Werner Buthe Gas- und Wasserinstallation, Ihrem fachkundigen Partner für Sanitäranlagen und allgemeine Installationen in Borgentreich! Mit unserem motivierten und sachkundigen Team sind wir in unserer schönen Kleinstadt sowie im Umkreis von etwa 50 Kilometern für Sie da. Umfangreiches Know-how und viele Jahre Berufserfahrung versetzen uns in die Lage, Ihnen rund um Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik kompetent weiterzuhelfen. Hinzu kommt unser umfassendes Netzwerk, bestehend aus überregionalen Partnerbetrieben in der Branche. Ob Sie einen Profi für moderne Badgestaltung und Badsanierung benötigen oder nach einem gewissenhaften Heizungsinstallateur Ausschau halten: Wir sind Ihr Experte für Sanitär- und Heizungsbau in Ostwestfalen.

Badgestaltung, Heizungsbau und mehr im Kreis Kassel

Von einem erfahrenen und fachkundigen Gas- und Wasserinstallateur erwarten Sie zu Recht, dass er Ihnen mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen auf dem Gebiet Heizung und Sanitär zur Seite steht. Ob wir für Sie nun eine neue Mischbatterie in die Spüle einbauen sollen oder Sie eine Antwort auf komplexe Fragen der Fern- und Erdwärme wünschen: Unser Team weiß Bescheid. Vertrauen Sie auf unsere sorgsame Arbeit in den Bereichen

und überzeugen Sie sich selbst davon, dass wir mit unserem Namen für sichere sowie technisch einwandfreie Leistungen stehen. Von der Badgestaltung bis zum Heizungsbau: Im Kreis Kassel und im Kreis Höxter sind wir Ihr Ansprechpartner.

Kundenfreundlicher Service rund um Heizung und Sanitär

Entscheiden Sie sich für uns, fällt Ihre Wahl auf ein erfahrenes Team und erstklassigen Service. Unsere sachkundigen Mitarbeiter beraten Sie umfassend auf den Gebieten Gas, Wasser, Sanitär und Klimatechnik. Kompetenz, Verlässlichkeit und Fairness auf allen Ebenen garantiert Ihnen Hans Werner Buthe höchstpersönlich. Profitieren Sie außerdem von kurzen Arbeitswegen, die wir Ihnen als ortsansässiges Unternehmen bieten. Sie haben eine Frage in puncto Sanierung oder Neuinstallation, möchten sich ausführlich beraten lassen oder bereits mit Ihrem konkreten Projekt in der Badneugestaltung auf uns zukommen? Als Ihr Profi im Bereich Heizung und Sanitär aus Borgentreich sind wir gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage!

Hans Werner Buthe Gas- und Wasserinstallation

Mühlenstr. 4

34434 Borgentreich

Telefon: 05643 258

Telefax: 05643 8239

E-Mail: buthe-borgentreich@t-online.de

Internet: www.sanitaer-heizungsbau-buthe.de