Du möchtest Deinen Führerschein in Espelkamp machen? Komm in unsere Fahrschule. Wir bieten: ✔ Fahrstunden ✔ Erste-Hilfe-Kurs und ✔ Ferienfahrschule.

Mit der Fahrschule Littau zum Führerschein in Espelkamp

Du möchtest endlich deinen Führerschein machen und suchst nach einer modernen Fahrschule in Espelkamp, die dich auf deinem Weg zur Fahrerlaubnis kompetent begleitet? Dann bist Du in der Fahrschule Littau genau richtig! Bereits seit 2012 bilden wir Fahrschüler im Kreis Minden-Lübbecke in allen gängigen Führerscheinklassen - außer LKW - erfolgreich aus. Neben deiner theoretischen und praktischen Ausbildung zu einem verantwortungsbewussten Verkehrsteilnehmer erhältst du bei uns alles, was rund um deinen Führerschein wichtig ist.

So bieten wir Fahrschülern in unseren eigenen Räumen auf Wunsch folgende zusätzliche Leistungen:

Erste-Hilfe-Kurse

Sehtests

Passfotos

Profitiere auch du von unserer langjährigen Erfahrung als Fahrschullehrer.

Fahren lernen in Espelkamp unter optimalen Bedingungen

Wenn du bei uns deinen Führerschein machst, dann tust du dies unter perfekten Bedingungen. So unterrichten wir unsere Fahrschüler zwar auf Deutsch, doch auch mehrsprachiger Unterricht in Englisch und Russisch ist möglich. Zudem bringen dich bei uns überaus freundliche und sehr kompetente Fahrlehrer ans Ziel – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Dank unserer modernen und top ausgestatteten Fahrzeugflotte kannst du bei uns besonders bequem fahren lernen und deinen Führerschein unter Anwendung neuster Fahrzeugtechnik im Raum Bad Oeynhausen machen.

Deine Fahrschule mit Top-Service im Kreis Minden-Lübbecke

Wir möchten unseren Fahrschülern stets hervorragenden Service rund um den Führerschein bieten. Ein Baustein dessen ist unser umfangreiches Leistungsspektrum bestehend aus:

In unserer Ferienfahrschule machst du dank deiner Teilnahme an unserem intensiven Crashkurs mit Ganztagsunterricht innerhalb von zwei Wochen deinen Führerschein in Rekordzeit. Hast du deine Fahrerlaubnis schon länger, wünschst dir aber mehr Praxis beim Einparken, mehr Sicherheit auf der Autobahn oder bessere Kenntnisse über neue Verkehrsregeln? Dann bieten wir dir ein spezielles Fahrtraining für unterschiedliche Bedürfnisse an. Gewinne in gewohnter Umgebung an Sicherheit und melde dich jetzt in unserer Fahrschule Littau an!

Fahrschule Littau

Friedrich-Ebert-Str. 13, 32339 Espelkamp

Telefon: 05772 4869946

Mobil: 0171 9912144

E-Mail: info@fahrschule-littau.de

Internet: www.fahrschule-littau.de