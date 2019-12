Neben dem üblichen Leistungsspektrum einer freien KFZ-Werkstatt bieten wir Ihnen verschiedene Angebote aus dem Bereich der Autopflege, wie etwa Car Wrapping oder Folienbeschichtungen für Felgen und Kleinteile. Dabei setzen wir unter anderem auf hauseigene Pflegeprodukte, die zu 100 % biologisch abbaubar sind. Darüber hinaus sind wir Vertragshändler von Aixam und können Ihnen einen umfassenden Service für die Fahrzeuge des führenden Herstellers von Leichtkraftwagen anbieten.

Es geht schneller schief, als man denkt - lieber gleich zu C.A.R.S

Bei C.A.R.S. leben wir die Leidenschaft für Autos und legen größten Wert auf hohe Qualität & genau das wissen unsere Kunden aus Rahden und Umgebung zu schätzen.

Ihr Ansprechpartner für Autoreparaturen & Autopflege

Ihr Auto muss mal wieder zur Inspektion oder benötigt eine fachmännische Reparatur? Oder möchten Sie Ihr Fahrzeug professionell verschönern und pflegen lassen?

In jedem Fall sind Sie und Ihr Wagen in unserer KFZ-Werkstatt bestens aufgehoben! Sie haben Fragen zu unseren Leistungen oder möchten einen Termin vereinbaren? Dann rufen Sie uns unter der 05771 - 60 96 680 an, schreiben Sie uns eine E-Mail an info@cars-kfz.de oder kommen Sie einfach persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf Sie!

C.A.R.S. KFZ - Meisterwerkstatt

Lemförder Straße 4

32369 Rahden

Telefon: 05771 - 60 96 680

Telefax: 05771 - 60 96 681

E-Mail: info@cars-kfz.de

Internet: www.cars-kfz.de