Unsere CNC-Programmierungen optimieren die Steuerungen Ihrer Werkzeugmaschinen

Herzlich willkommen bei unserer von Andreas Lorenz geführten Firma LA Tools & Service in Gütersloh. Seit unserer Gründung im Jahr 2017 verfolgen wir das Ziel, allen Kunden einen echten und nachhaltigen Mehrwert zu bieten. Die Schwerpunkte unserer Tätigkeit liegen dabei auf durchdachten SPS und CNC Programmierungen für Handwerks- sowie Gewerbebetriebe. Darüber hinaus erhalten Sie eine Reihe leistungsfähiger, exklusiver Werkzeuge aus diesen Kategorien:

Bohrer

Fräser

Sägeblätter

Unser gut sortierter Tool-Shop hält ein umfangreiches Sortiment an nützlichen Artikeln für Handwerk und Industrie parat. Wenn Sie sich für unsere Produkte oder Dienstleistungen interessieren, beraten wir Sie sowohl auf Deutsch als auch auf Russisch. Aufgrund unserer Expertise unterstützen wir zudem Firmen dabei, ihre Projekte in Russland erfolgreich umzusetzen. Sprechen Sie unser erfahrenes, zweisprachiges Team in Gütersloh dazu jederzeit an.

Wir verbessern auch Ihre Maschinen

Unsere ausgeklügelten CNC Programmierungen ermöglichen eine effizientere Fertigung von Einzel- und Serienbauteilen. Dazu regeln die Programme unter anderem präzise die Schnitt- und Vorschubgeschwindigkeiten. Auf diese Weise lässt sich die Hauptzeit effektiv reduzieren. Ferner besteht die Möglichkeit, unsere Programme an neue Anforderungen schnell anzupassen. Somit können Sie mit diesen Anwendungen auch unterschiedliche Versionen des gewünschten Werkstücks in kurzer Zeit herstellen. Neben CNC Programmierungen gehören SPS Programmierungen ebenso zum Leistungsspektrum. Bei Bedarf schreiben unsere Experten für Sie leistungsfähige Anwendungen mit Step 7 oder CODESYS.

In unserem Tool-Shop hochwertige Artikel zu angemessenen Preisen erwerben

Ganz gleich, ob Sie widerstandsfähige Bohrer zur Metallbearbeitung oder für den Fensterbau benötigen – wir haben das passende Produkt auf Lager. So finden Sie im Tool-Shop unter anderem Exemplare unserer bewährten Eigenmarke. Doch auch wenn Sie verlässliche Fräser für Ihren Industrie- oder Handwerksbetrieb benötigen, sind Sie bei LA Tools & Service an der richtigen Adresse. Denn bei uns in Gütersloh sind beispielsweise Fräser für die professionelle Anwendung an CNC Maschinen erhältlich. Des Weiteren zählen Sägeblätter zu unserem attraktiven Produktsortiment. Diese sind zur Ausrüstung Ihrer CNC Maschine ebenfalls bestens geeignet.

Wenn Sie zu den angebotenen Dienstleistungen oder Produkten zusätzliche Informationen wünschen, setzen Sie sich jetzt telefonisch oder über unser Onlineformular mit uns in Verbindung. In einem persönlichen Gespräch erläutern wir Ihnen gerne die weiteren Vorteile unserer Services und Artikel.

