Es gibt einige Anbieter von Fassadenreinigung und Steinflächenreinigung – doch aquatec überzeugt durch einen einmaligen Full-Service. Alles für Sie "an Bord" - vom individuellen Reinigungsmittel für jede erdenkliche Oberfläche bis zum entmineralisiertem Wasser, mit dem wir nach dem Auftrag sogar noch Ihre Fenster streifenfrei gereinigt zurück lassen, bringen wir alles mit, was notwendig ist, um Ihre Fassade, Ihre Steinflächen und schlussendlich auch Sie zum Strahlen zu bringen. Aber das ist nicht alles!

Sie legen genauso viel Wert auf Umweltschutz und Klimaschutz wie unser Unternehmen? Dann sind wir die perfekte Entscheidung. Denn wir verwenden ausschließlich umweltschonende Reinigungsmittel für unsere Arbeiten. Und das Beste: Da wir über die Beseitigung von Algen und Moos als wertvolle CO2-Filter durch unser Wirken wissen, spenden wir Bäume für regionale Aufforstungsprojekte in Deutschland.

Unsere Vorteile & Ihr Nutzen der Fassadenreinigung im Überblick:

5 Jahre Garantie gegen Wiederverschmutzung

Reinigung schon für weniger als 10 Euro pro m³

Kein Gerüst und keine Baustelle auf Ihrem Grundstück

Reinigung plus Desinfektion der Fassaden

Fensterreinigung inklusive

Wertsteigerung Ihrer Immobilie

Umweltschutz durch Wasseraufbereitung

Und vieles mehr

Überlassen Sie die Aufgabe dem Experten, denn die Anschaffung der Spezialwerkzeuge zahlt sich für Sie nicht aus. Sie denken über einen Neuanstrich nach? Werfen Sie Ihr Geld nicht zum Fenster raus und überdenken Sie den teuren sowie zeitaufwendigen Auftrag an den Maler. Unser bewährtes Reinigungssystem mit Heißwasser, Trockeneis oder umweltschonendem Spezialreiniger ist garantiert schneller, effektiver und günstiger. Rufen Sie uns unter 0521 - 988 55 471 an oder fordern Sie hier Ihr Angebot an und wir erläutern Ihnen die Leistung der Fassadenreinigung und Steinflächenreinigung.

Kostenlose Probereinigung – innovative Technik und Kompetenz, die überzeugen

Ihre Hausfassade ist in die Jahre gekommen und hat an Glanz verloren? Saurer Regen, Algen, Moos, Flechten und die Abnutzungsspuren hinterlassen ihre Abdrücke auf Steinflächen und Hausfassaden. Mit der speziellen aquatec-Reinigungsmethode rücken wir dem ungeliebten Schmutz zu Leibe und Ihre Hausfassade trotzt Wind und Wetter mit der abschließenden Imprägnierung. Überzeugen Sie sich von dem Ergebnis einer professionellen Reinigung und nutzen Sie unsere kostenfreie sowie unverbindliche Beratung und Probereinigung direkt auf Ihrem Grundstück.

Zusätzlich bieten wir eine mobile und chemiefreie Reinigung von Kraftfahrzeugen, Schildern, Solarzellen und Glasfassaden. Ohne Chemie sowie flecken- und streifenfrei. Sprechen Sie uns für weitere Informationen einfach an.

aquatec Fassadenreinigung

Bielitzer Straße 47a, 33699 Bielefeld

Telefon: 0521 - 988 55 471

E-Mail: info@saubere-fassade.de

Internet: www.saubere-fassade.de